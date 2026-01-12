Bruxelles Motor Show 2026: cosa c’è di nuovo | Video

Dal 9 al 18 gennaio l’Expo di Bruxelles ospita il Brussels Motor Show 2026, con importanti novità nel mondo dell’auto nonché luogo in cui è stata proclamata la vincitrice del titolo auto dell’anno 2026.

Auto dell’Anno: la vinvitrice del Car of the Year 2026

Sette le finaliste: la nazionale Fiat Grande Panda, la Citroen C5 Aircross, la Dacia Bigster, la Kia EV4, la Renault 4, la Skoda Elrok e la Mercedes CLA. Tra queste, a prendere lo scettro dalla Renault 5, Auto dell’Anno 2025, è stata la Mercedes CLA con ben 320 punti. Sul podio anche la Skoda Elroq con 220 punti e la Kia EV4 con 208 punti, mentre il quarto posto se l’è preso la Citroen C5 Aircross con 207 punti, il quinto la Fiat Grande Panda con 200 punti, il sesto la Dacia Bigster con 170 punti e il settimo la Renault 4 con 150 punti.

Ma vediamo quali sono le novità presenti alla kermesse belga.

Mazda: il debutto della CX-6e

Sulla base della Mazda6e nasce un SUV di medie dimensioni che condivide il telaio e la tecnologia della berlina elettrica sul mercato dal 2025. Si chiama Mazda CX-6e, rappresenta il terzo modello 100% elettrico della casa e viene offerto esclusivamente in una versione a trazione posteriore da 258 CV con batteria LFP da 78 kWh e autonomia, nel ciclo misto WLTP, di 484 km.

Le novità di Stellantis

Sotto il grande stand Stellantis sono state presentate diverse novità, tra cui il restyling della berlina compatta Opel Astra e della Peugeot 408, a cui si aggiunge, nel trio francese, la concept Citroën Elo, una monovolume a 6 posti con spazio modulare. Un’erede spirituale della Fiat Multipla, insomma, ma con uno stile futuristico e molto Citroën. Fiat ha mostrato il Qubo L e il tre-ruote TRIS, l’erede (spirituale) elettrico dell’iconica Ape car marchiata Piaggio con batteria da 6,9 kWh e autonomia dichiarata di 90 km. È già in vendita in mefio Oriente e, forse, potrebbe sbarcare anche sul nostro mercato. Jeep espone la Avenger Black Edition, la Compass 4xe e la Wagoneer S, mentre Leapmotor mostra diverse novità che trovate qui sotto.

La chicca dello stand? L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, edizione limitata in soli 10 esemplari creata da Bottegafuoriserie, il nuovo “reparto sartoriale" d’élite creato da Alfa Romeo e Maserati a fine 2025 per realizzare vetture uniche e ultra-limitate. La vettura è caratterizzata da una livrea dedicata che richiama i colori del team Luna Rossa Prada Pirelli. La meccanica non cambia: sotto il cofano in fibra di carbonio trova posto il 2.9 V6 biturbo da 520 CV. Gli interni prevedono dei rivestimenti in materiale tecnico usato per l’abbigliamento del team Luna Rossa e un pezzo originale della vela sulla plancia.

Leapmotor: le novità del marchio cinese di Stellantis

Un discorso a parte lo merita il marchio cinese di Stellantis, che presenta ben tre novità. La Leapmotor B03X è la versione europea dell’A10 svelata in Cina come SUV elettrico di segmento B. Con poco più di 4,2 metri di lunghezza e un passo superiore a 2,6 m, la B03X punta a inserirsi in uno dei segmenti più apprezzati, seppure con un modello 100% elettrico. La Leapmotor B10 Hybrid EV dotata della tecnologia range extender (REEV), in cui un motore a combustione interna non fornisce trazione alle ruote ma genera energia per la batteria.

Ciò consente di aumentare l’autonomia e, soprattutto, eliminare l’ansia da autonomia. Infine alla kermesse belga debutta la Leapmotor B05, una berlina compatta elettrica di segmento C da oltre 450 km di autonomia.

Le novità Kia: arriva un piccolo SUV elettrico

La Kia EV2 è stata presentata in anteprima mondiale a Bruxelles come nuovo SUV elettrico di segmento B dedicato al mercato europeo. Progettata e prodotta in Europa, punta a offrire spazio interno modulare, connettività moderna, potenza attorno ai 150 CV e un’autonomia interessante nel segmento di circa 400 km nel ciclo misto WLTP.

Mercedes-Benz elettrica e concept record

A Bruxelles Mercedes-Benz ha presentato la nuova GLB insieme alla CLA Shooting Brake elettrica e alla nuova GLC. Tra i concept spicca la CONCEPT AMG GT XX, che ha stabilito record di percorrenza su lunga distanza grazie a tecnologie avanzate come motori a flusso assiale e batterie raffreddate a liquido.

La GLB è una novità interessante: basata sulla piattaforma MMA, progettata per ospitare sia motorizzazioni 100% elettrici sia ibridi, inizialmente a 48 Volt e in seguito con batteria ricaricabile alla spina, cresce nelle dimensioni e viene proposta anche a 7 posti.

Le novità Toyota

Toyota ha presentato la Urban Cruiser, un SUV completamente elettrico di segmento B (lungo 4,28 metri) pensato per il mercato europeo e già confermato in arrivo nei primi mesi del 2026. Costruita su una piattaforma dedicata nativa elettrica, la Urban Cruiser viene proposta con due taglie di batteria di 49 e 61 kWh, offre un’autonomia fino a 426 km nel ciclo misto WLTP, e la trazione anteriore o 4×4.

La nona generazione del Toyota Hilux porta per la prima volta versioni elettriche e ibride nel celebre pick-up. Il modello BEV monta una batteria da circa 59 kWh con doppio e-axle e trazione integrale, autonomia stimata attorno ai 240 km e capacità di carico utile di 715 kg. È affiancato da una variante 2.8 turbodiesel con sistema ibrido di tipo mild-hybrid 48V a trazione 4×4. Ovviamente mantiene la struttura body-on-frame tipica del Toyota Hilux che lo rende inarrestabile e robusto, e viene proposto solo con doppia cabina.

Hyundai: una MPV elettrica di grandi dimensioni

Hyundai ha scelto Bruxelles per presentare la Staria Electric, il suo veicolo elettrico più grande di sempre, basato su tecnologia elettrica a 800 Volt che consente ricariche ultra rapide. Il veicolo da 218 CV e 400 km di autonomia stimati completa la gamma elettrica del brand con un MPV che si rivela interessante soprattutto per un uso professionali: NCC, taxi o shuttle di alta gamma.