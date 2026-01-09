Mazda CX-6e: com’è e quanto costa il nuovo SUV giapponese

In occasione del Salone di Bruxelles, Mazda presenta la nuova CX-6e. La meccanica è la stessa della berlina Mazda6e, ma in versione SUV. Nello specifico si colloca nel segmento dei SUV di medie dimensioni: è lunga 4,85 metri e larga 1,94. Come tutte le Mazda dal 2010 in poi adotta il linguaggio stilistico Kodo, presentato per la prima volta al Salone di Los Angeles del 2010 attraverso la concept car Mazda Shinari. La Mazda CX-6e sarà disponibile in Italia dall’estate 2026 con un prezzo di listino che parte da 46.750 euro.

DESIGN E INTERNI

Il design esterno è stato sviluppato con il contributo dei centri stile Mazda europei e giapponesi. Il frontale integra una firma luminosa a forma di ala che segnala anche lo stato di ricarica. Le linee della carrozzeria sono studiate per migliorare il flusso dell’aria, con elementi come specchietti retrovisori digitali (in base all’allestimento), decisamente più aerodinamici, e prese d’aria nei montanti posteriori. Gli allestimenti di alta gamma, infatti, adottano specchietti laterali e retrovisore centrale digitali, con telecamere esterne e display OLED interni.

Il passo di 2,9 metri assicura tanto spazio ai passeggeri, mentre il bagagliaio offre 468 litri di capienza, che diventano 1.434 con gli schienali posteriori abbattuti. A questi si aggiunge un vano anteriore da 80 litri perfetto per riporre i cavi di ricarica. La gamma colori prevede sette tinte per la carrozzeria, con configurazione bicolore e cerchi da 19 a 21 pollici in base all’allestimento. Gli interni si ispirano al concetto giapponese del ma, con spazi organizzati in modo essenziale. L’abitacolo è disponibile in tre combinazioni cromatiche e, nella versione Takumi Plus include sedili riscaldati e ventilati anche per i passeggeri posteriori.

Il tetto panoramico è di serie su tutta la gamma. L’impianto multimediale è basato su un schermo davvero enorme da 26 pollici che supporta Apple CarPlay e Android Auto wireless, comandi vocali e controllo gestuale. Sono previste modalità veicolo dedicate a soste brevi, riposo, trasporto animali e lavaggio.

MOTORE E PRESTAZIONI

La Mazda CX-6e utilizza una batteria LFP da 78 kWh che alimenta un motore elettrico posteriore da 258 CV e 290 Nm. L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 7,9 secondi, con velocità massima di 185 km/h. L’autonomia nel ciclo misto WLTP è di 484 km per la versione con cerchi da 19 pollici e di 468 km per quella con cerchi da 21 pollici e specchietti digitali. La capacità di traino arriva a 1.500 kg. La ricarica in corrente continua raggiunge 165 kW, con i quali si passa dal 10 all’80% in circa 24 minuti. Il caricatore di bordo supporta la ricarica trifase in corrente alternata da 11 kW. La pompa di calore è di serie.

Lo sviluppo dinamico è stato curato anche dal centro R&D europeo di Mazda. Telaio, sospensioni e sterzo sono stati adattati ai gusti degli europei. Sono previste tre modalità di guida: Normale, Sport e Personalizzata, con regolazioni su accelerazione, recupero di energia e assistenza dello sterzo. I sistemi di assistenza alla guida includono frenata automatica, mantenimento di corsia, monitoraggio dell’angolo cieco, assistenza alla velocità, rilevamento traffico posteriore e controllo apertura porte. Tutte le versioni sono dotate di rilevamento presenza bambini e nove airbag.

PREZZI

La Mazda CX-6e è proposta in un’unica motorizzazione e con un solo taglio di batteria. Quello che cambia sono gli allestimenti: Takumi, offerto al prezzo di 46.750 euro, e Takumi Plus a 49.750 euro.