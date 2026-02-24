Nuova Mazda CX-6e: l'elettrico diventa accessibile con il Power Bonus

Dopo il debutto al Salone dell’Auto di Bruxelles e la presentazione nazionale andata in scena venerdì scorso a Roma, nella cornice iconica del MAXXI, Mazda apre ufficialmente la fase di prevendita della nuova Mazda CX-6e. Lo fa con una leva commerciale precisa, battezzata Power Bonus, che segna un altro passo nel percorso di elettrificazione della Casa giapponese.

L’obiettivo è chiaro. Accompagnare i primi clienti verso l’elettrico con vantaggi concreti, tra sconti diretti e un bonus energia precaricato sulla Mazda Charging App. In altre parole, rendere l’ingresso nel mondo a zero emissioni un po’ meno teorico e decisamente più accessibile.

Power Bonus: fino a 3.250 euro di vantaggi sulla CX-6e

Il Power Bonus, già introdotto sulla Mazda 6e per la gamma elettrica, approda ora anche sulla nuova CX-6e. Il vantaggio complessivo può arrivare fino a 3.250 euro: 2.250 euro di sconto per chi sceglie la permuta o la rottamazione di qualsiasi usato e aderisce al finanziamento Mazda Advantage, a cui si aggiungono 1.000 euro di bonus energia caricati direttamente sulla Mazda Charging App.

L’iniziativa sarà valida fino al 30 giugno 2026 e prevede un tasso agevolato del 4,99%. Un’offerta costruita per spingere la fase di lancio e intercettare chi sta valutando il passaggio all’elettrico, ma cerca condizioni economiche chiare e sostenibili.

Per i possessori di partita IVA è previsto inoltre uno sconto dedicato del 14% sulla nuova CX-6e: il prezzo di partenza di 46.750 euro scende così a 40.205 euro, sempre in caso di permuta o rottamazione di qualsiasi usato e con acquisto tramite finanziamento Mazda Advantage presso i concessionari aderenti. Anche in questo caso, la validità è fissata al 30 giugno 2026.

Mazda Rent2 e Charging App: flessibilità e ricarica semplificata

Accanto all’acquisto tradizionale, la nuova CX-6e è disponibile con Mazda Rent2, la formula di noleggio a lungo termine “tutto incluso” pensata per aziende, partite IVA e privati.

Nel dettaglio. Il canone parte da 495 euro al mese (IVA esclusa) per i clienti business. E’ previsto un anticipo di 5.500 euro (IVA esclusa). Durata di 36 mesi e percorrenza di 10.000 km all’anno. Per i privati, invece, si parte da 589 euro al mese (IVA inclusa), con anticipo di 6.700 euro (IVA inclusa. Sempre su 36 mesi e con una percorrenza complessiva di 100.000 km. In sostanza una proposta che punta su semplicità e prevedibilità dei costi. Due aspetti sempre più centrali nella scelta della mobilità elettrica.

Resta attivo anche il Power Bonus sulla Mazda6e, con un vantaggio complessivo di 2.800 euro: 1.800 euro di sconto in caso di permuta o rottamazione e 1.000 euro di bonus energia, abbinati al finanziamento Mazda Advantage con tasso agevolato del 3,99%.

Il bonus energia viene erogato tramite la Mazda Charging App, l’applicazione introdotta con la Mazda 6e per semplificare l’esperienza di ricarica. Attraverso l’app, i clienti possono accedere a una vasta rete di colonnine pubbliche in tutta Europa, verificare in tempo reale disponibilità, potenza e tariffe, avviare o interrompere la ricarica e pagare direttamente dallo smartphone. Multilingue, intuitiva e senza abbonamento, la piattaforma punta a rendere la gestione della ricarica più lineare, quasi naturale, eliminando passaggi inutili e piccoli intoppi che spesso frenano chi si avvicina all’elettrico.

Con la nuova CX-6e e la Mazda 6e, Mazda continua così a costruire il proprio percorso verso un futuro elettrificato, cercando un equilibrio tra visione industriale e strumenti concreti per accompagnare clienti e mercato in una trasformazione che, ormai, non è più rimandabile.