Opel si prepara ad allargare la famiglia GSE: in arrivo anche la Corsa

Opel ha annunciato che si prepara ad ampliare la propria gamma di modelli GSE in salsa completamente elettrica, infatti la nuova Opel Corsa GSE presto entrerà nel vivo. Dopo la presentazione e il lancio della Opel Mokka GSE lo scorso anno, la Corsa GSE sarà la prossima vettura del brand tedesco a portare prestazioni elettriche sulla strada.

La Mokka ha fatto scuola

Opel Mokka GSE ha già mostrato tutto il potenziale e l’emozione delle vetture ad alte prestazioni 100% elettriche firmate GSE. A pochissimo tempo dal suo debutto, si è infatti aggiudicata il prestigioso premio “Golden Steering Wheel 2025" nella categoria “migliore auto piccola".

Il CEO di Opel, Florian Huettl, ha dichiarato:

La nostra Opel Corsa è un autentico bestseller: compatta, scattante e incredibilmente versatile, è da anni un punto di riferimento nel suo segmento. La sigla “GSE", invece è sinonimo di prestazoni elevate e massima dinamica in chiave 100% elettrica. La nuova Opel Corsa GSE unisce perfettamente questi due universi: rappresenta la versione completamente elettrica e top di gamma della nostra compatta, capace di offrire un piacere di guida puro, a zero emissioni locali.

Un look che non passa inosservato

Così come ha fatto la Mokka GSE, anche la Corsa GSE sarà basata sull’attuale generazione. Per cinque anni consecutivi l’auto compatta più amata in Germania si prepara a sorprendere con dettagli di design carichi di energia, espressione inconfondibile dello stile GSE, pensati per distinguerla dalla massa. Questa promessa poi, si prepara ad essere confermata su strada, con l’ambizione di prestazioni di livello e una guida a zero emissioni.

I clienti non dovranno attendere molto per mettersi al volante della piccola sportiva firmata Opel, che verrà infatti resa ordinabile nel corso dell’anno.