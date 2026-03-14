Opel, contro il caro carburanti un incentivo di 500 euro per l'ibrido

L’attenzione degli automobilisti italiani, negli ultimi, è rimasto proiettato con apprensione sui display delle stazioni di servizio. I numeri della benzina e del diesel sono saliti vertiginosamente, spinti dalle incessanti tensioni internazionali che agitano lo scacchiere del Medio Oriente. Con un prezzo medio della benzina che ha toccato quota 1,84 euro al litro, il rincaro dei carburanti è già diventato un peso duro da sopportare per i bilanci delle famiglie. In questo scenario di incertezza si inserisce Opel, che ha deciso di passare all’azione con una misura di sostegno diretta e immediata.

Il bonus messo in campo dal marchio tedesco

Il marchio del Blitz, che ha chiuso un mese di febbraio molto importante in Italia con una crescita delle immatricolazioni del 32%, ha presentato il “Bonus Hybrid Opel”. Nella fattispecie parliamo di un contributo straordinario di 500 euro, un extra-incentivo che si somma alle promozioni attualmente in vigore per agevolare l’acquisto di vetture elettrificate in pronta consegna.

L’iniziativa non è soltanto un aiuto economico una tantum, ma una strategia per spingere gli automobilisti verso una tecnologia che sta prendendo sempre più corpo nel mercato globale. La tecnologia Hybrid a 48V di Opel è alla base della gamma tedesca, ed è disponibile in modelli come: Corsa, Mokka, Astra, Grandland e Frontera. Parlando dei vantaggi, l’ibrido permette di abbattere i consumi fino al 20% rispetto ai motori termici tradizionali.

Un vantaggio economico rilevante

Dunque, cosa significano in modo concreto questi 500 euro per chi deve affrontare il traffico tutti i giorni? Secondo le analisi del Centro Studi Opel, il bonus equivale a circa 272 litri di benzina. Per chi sceglie un’auto come la Opel Corsa Hybrid, questa cifra copre interamente la spesa per il carburante per i primi 6.000 km, azzerando di fatto i costi di rifornimento per i primi 6-8 mesi di utilizzo nel classico tragitto casa-lavoro.

L’ulteriore vantaggio della proposta risiede nella semplicità: il sistema ibrido 48V non necessita di ricarica esterna, poiché la batteria si rigenera automaticamente durante le decelerazioni. In urbano, questo consente di muoversi in modalità silenziosa e a zero emissioni per circa il 50% del tempo.

“Il nostro compito è offrire soluzioni concrete,” ha commentato Giorgio Vinciguerra, Managing Director di Opel Italia, sottolineando come questa iniziativa sia una risposta pragmatica alle difficoltà del momento. Il Bonus Hybrid Opel resterà disponibile presso tutta la rete dei concessionari aderenti fino al 31 marzo 2026.