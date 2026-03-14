GP Cina F1, definite le quattro zone Straight Mode a Shanghai

La Straight Mode è una delle novità più attese e già discusse della nuova Formula 1. A Melbourne aveva creato tensioni, con la FIA che aveva sospeso una zona prima delle prove libere 3 per poi fare marcia indietro nel giro di poche ore. Con l’arrivo del Gran Premio di Shanghai la FIA ha indicato le quattro zone del circuito cinese, sperando che stavolta non ci siano intoppi.

Cos’è la Straight Mode

Vale la pena spiegare di cosa si tratta, anche perché parliamo di una novità che ha sostituito un sistema, il DRS, che ha governato la Formula 1 per quindici anni. Il DRS era diventato uno strumento imprescindibile quanto artificioso per le manovre di sorpasso. Al suo posto, da quest’anno le monoposto montano un sistema di aerodinamica attiva che agisce contemporaneamente su entrambe le ali. La modalità standard favorisce il massimo carico aerodinamico in curva, mentre nella Straight Mode i flap dell’ala anteriore e posteriore si abbassano per ridurre la resistenza e aumentare la velocità di punta. A differenza del DRS, l’aerodinamica attiva può essere usata da qualsiasi pilota nelle zone designate, non solo da chi insegue.

Al sistema si affianca l’Overtake Mode, riservato a chi si trova entro una certa distanza dall’avversario. Funziona sulla power unit e concede alla monoposto in fase di attacco una potenza elettrica superiore rispetto a quella disponibile per chi precede, con una differenza di velocità massima che si attesta intorno ai 10 km/h. Il distacco necessario per attivarlo non è fisso come nel DRS, ma varia da circuito a circuito e viene comunicato ai team con almeno quattro settimane di anticipo.

Le zone del circuito di Shanghai

A Shanghai la FIA ha definito quattro zone Straight Mode. La prima corre lungo il rettilineo start/finish, la seconda è compresa tra le curve 4 e 6, la terza tra le curve 10 e 11, la quarta sul lungo rettilineo che porta alla curva 14. Quel rettilineo misura 1,2 chilometri ed è uno dei più lunghi dell’intero calendario.

Sul rettilineo che porta alla curva 14 i piloti potranno attivare il sistema già 60 metri dopo la curva 13, contro i 375 metri previsti per il DRS nel 2025. Il punto di rilevamento per l’Overtake Mode è fissato all’ingresso della curva 16, con attivazione consentita nella zona che porta alla curva 1. In caso di pioggia, tutte e quattro le zone si accorciano tra i 40 e i 70 metri ciascuna.

Shanghai ospita il primo weekend della stagione con le Sprint Race. Questo significa una sola sessione di prove libere prima delle qualifiche. Meno tempo per capire come si comporta la vettura con il sistema attivo, meno dati per affinare le scelte aerodinamiche. Il problema emerso in Australia, dove alcuni piloti avevano segnalato perdita di carico in zone non perfettamente rettilinee, non è stato del tutto risolto. Si è spostato su un tracciato diverso, con meno tempo per trovare risposte. Vedremo, anche da questo punto di vista, che sorprese riserverà la gara.