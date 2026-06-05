George Russell in panne a Monaco: la Fiat 500 lo lascia a piedi per strada

Quello che sarebbe dovuto essere l’alfiere di punta del team Mercedes si è trasformato nello sfortunato Paperino del circus, mentre il teammate Kimi Antonelli ricopre sempre più il ruolo di Gastone. L’inglese sta vivendo un periodo molto complesso in Mercedes a causa di una serie incredibile di sfortunati eventi che lo stanno colpendo dalla seconda sfida del calendario. L’italiano, invece, è in grado di trasformare in oro qualsiasi occasione gli capiti.

Tra problemi in qualifica, errori, avarie tecniche alla sua Mercedes, Russell sta piombando in una crisi senza precedenti. Negli anni in cui aveva affiancato Lewis Hamilton si era sempre distinto per una costanza di rendimento e performance di alto spessore. Ancora prima di scendere in pista per il primo turno di prove libere del sesto round della stagione, il driver britannico ha fatto parlare di sé per un problema avuto sulle strade del Principato di Monaco, insieme alla fidanzata Carmen Mundt.

In panne sulla FIAT 500 Spiaggina

Russell è stato protagonista di un episodio insolito nella giornata di ieri. Le sue difficoltà con la piccola FIAT 500 per le strade di Monte-Carlo sono diventate virali. Al suo fianco, come sempre, c’era anche la storica compagna Carmen Mundt, coinvolta in una scena a dir poco paradossale alla vigilia di una sfida di Formula 1.

La Spiaggina sui cui viaggiava la coppia, conosciuta anche come Ghia Jolly, è una versione leggendaria della FIAT e molto ricercata dai collezionisti dal palato fine. Ideale per un giro in Costiera Amalfitana e nei contesti più esclusivi, è stata intercettata dai fan tra le anguste stradine di Monaco. George Russell, vestito di tutto punto, si è ritrovato a dover spingere a mano la vettura torinese. Considerato il peso leggero il pilota non ha dovuto sudare più di tanto facendosi aiutare anche dalla fidanzata. In basso assisterete a una immagine simpatica, che riporta all’atmosfera monegasca degli anni ’60.

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Troppo imprevisti

George Russell, dopo il ritiro occorso nel GP del Canada, si sarà chiesto se c’è una congiura astrale nei suoi confronti. Gli imprevisti possano arrivare nei momenti meno attesi, ma nel weekend il pilota non potrà più concedersi passi falsi. Inevitabilmente il gap di 43 punti da Kimi Antonelli è già ampio in classifica e si sta dilatando. Monaco potrebbe rappresentare già uno snodo importante della stagione.

Il pilota inglese della Mercedes vive a Monaco ed è noto per la sua grande passione per i motori. Avrebbe potuto uscire con una poderosa Mercedes-AMG One, hypercar sviluppata con tecnologia derivata direttamente dalla Formula 1. Ha preferito fare un giro a bordo della sgusciante citycar italiana, ma qualcosa è andato storto. Un imprevisto, per sua fortuna, arrivato non a bordo della sua monoposto W17.