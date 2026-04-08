Lewis Hamilton: a Tokyo un drift spettacolare con la Ferrari F40

Per un fuoriclasse della pista e della comunicazione ogni occasione è valida per far parlare di sé. Nonostante l’ultima vittoria in Formula 1 dell’anglocaraibico sia datata 28 luglio 2024, i riflettori non si sono spenti e, in concomitanza della tappa di Suzuka, si è parlato più della sua presenza al raduno nel parcheggio di Daikoku che del suo sesto posto nel GP. Per gli appassionati di tuning si tratta di un appuntamento fisso a Tokyo e Lewis è arrivato al volante di una delle vetture più leggendarie del Cavallino.

Lewis Hamilton con un video in stile Fast and Furious ha mostrato le sue doti alla guida di una Ferrari F40. A bordo c’era anche la sua nuova compagna: Kim Kardashian. La showgirl, nota per i reality show e la relazione tormentata con il cantante Kanye West, è apparsa alla fine del filmato, divertita e allegra a bordo della supercar italiana.

Sotto le luci di Tokyo

In uno scenario suggestivo Lewis ha fatto cantare il magico V8 della F40, facendo impazzire i fan. “Pazzesco” ha commentato Kim Kardashian e simbolico, aggiungeremo noi, dato che Lewis si era già fatto immortalare accanto a una F40 nella presentazione ufficiale con la Scuderia Ferrari. La sua esperienza al volante della monoposto di Maranello per ora è al di sotto delle aspettative. Al di là del successo nella SR in Cina e un terzo posto a Miami nella gara breve, nel 2025 il numero 44 non ha mai calcato il podio.

In questa annata è riuscito a salire sul terzo gradino del podio nel GP di Cina, ma dal vincitore di 105 GP nella massima categoria del Motorsport ci si attendeva ben altro. Quantomeno nel 2026 il pilota di Stevenage pare più motivato, complice una SF-26 promettente sul piano telaistico. La Rossa dovrà essere aggiornata con sviluppi mirati già a partire dalla prossima tappa in Florida, attendendo i miglioramenti lato PU dopo la concessione dell’ADUO.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lewis Hamilton (@lewishamilton)

Un legame speciale

Il ritrovato sorriso di Lewis Hamilton dipenderà anche dalla relazione con Kim. L’imprenditrice e produttrice televisiva, negli ultimi anni, ha visto crescere la sua popolarità attraverso i social media, raggiungendo i 352 milioni di follower su Instagram. I quasi 43 milioni di seguaci di Lewis Hamilton sembrano poca cosa in confronto, ma tra queste due icone dei rispettivi ambiti potrebbe svilupparsi un rapporto potentissimo dal punto di vista mediatico.

Dopo settimane di rumor su una loro relazione, finalmente Lewis ha deciso di annunciarla sui social a modo suo. Nella prossima tappa di Miami risulterebbe strano se Kim non fosse presente nel Paddock al fianco del ferrarista. L’ex pilota della Mercedes si sta concedendo una pausa, complice la cancellazione per il conflitto in Medio Oriente delle tappe in Bahrain e Arabia Saudita, e tornerà motivatissimo nella sfida negli Stati Uniti del prossimo 3 maggio.

La scelta di driftare a bordo di una F40 ha generato una pioggia di like su Instagram. Enzo Ferrari per celebrare i 40 anni della sua Casa decise di chiamare i migliori tecnici su piazza per elaborare l’auto più veloce di sempre. A distanza di quasi 40 anni la vettura è diventata un simbolo del Made in Italy.