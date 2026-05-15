Si può abbandonare una Ferrari in autostrada? Sì, ma le spiegazioni non sono pervenute

Passare sull’autostrada all’alba e trovare una Ferrari rossa semidistrutta nell’erba, senza nessuno intorno. È quello che è capitato a diversi automobilisti mercoledì mattina sull’A1, nel Canton Argovia, nei pressi di Lenzburg, in Svizzera. Erano circa le 5.30 del mattino quando le prime segnalazioni sono arrivate alla centrale d’emergenza. La vettura aveva travolto diversi metri di vegetazione prima di fermarsi, riportando gravi danni alla carrozzeria. A colpire maggiormente gli agenti intervenuti sul posto non erano però i danni, ma l’assenza totale del conducente.

Nessuna risposta

La polizia cantonale argoviese ha avviato le verifiche e ha identificato rapidamente il proprietario dell’auto. Si tratta di un cittadino svizzero di 57 anni. Lo ha trovato a casa, completamente illeso. Dopo l’incidente, l’uomo era semplicemente tornato a casa sua, quasi come se nulla fosse. E probabilmente pensando che un’auto a bordo strada, per giunta una Ferrari, potesse passare inosservata.

Quando gli agenti gli hanno chiesto spiegazioni, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. La dinamica dell’incidente rimane ancora da chiarire, anche perché il tratto di autostrada dove è uscito di strada non presenta caratteristiche particolari che possano spiegare la perdita di controllo. Tuttavia, è capitato.

Aperta un’inchiesta

Il modello coinvolto è una Ferrari F12 Berlinetta, supercar dal valore intorno ai 200.000 euro, anche se le autorità svizzere non hanno confermato e si sono limitate a parlare genericamente di una Ferrari. Il danno economico è comunque ingente. La polizia ha aperto un’inchiesta per ricostruire le circostanze dell’incidente cercando di chiarire chi fosse effettivamente alla guida, perché l’auto sia uscita di strada e soprattutto perché il conducente si sia allontanato dal luogo dell’impatto senza avvisare nessuno.

Purtroppo, dal diretto interessato non arrivano notizie utili. Il caso è destinato a restare aperto finché il proprietario non deciderà di collaborare o fino a quando le indagini non troveranno elementi sufficienti per trovare risposte a una vicenda che per molti aspetti ha dell’incredibile.