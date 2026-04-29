Una Ferrari F80 e una Daytona SP3 sfrecciano in autostrada: immagini virali

Per una volta la telecamera di uno smartphone non è rivolta verso gli automobilisti intenti a distrarsi con inutili chiacchiere sui social, ma serve per immortalare due opere d’arte in movimento. Sulle strade di tutti i giorni girano ancora appassionati veri che sentono un brivido lungo la schiena a osservare una Ferrari. Stavolta l’improvvisato reporter ha registrato ben due gioielli della Casa modenese: una Ferrari F80 e una Daytona SP3.

Due filosofie anche distinte che enfatizzano l’animo più puro del Cavallino. Da una parte abbiamo l’hypercar, erede filosofica della F40, e subito dietro l’edizione limitata della Ferrari Daytona SP3, l’ultima vettura della serie Icona tributo all’omonimo circuito americano. La F80 è la massima concentrazione di tecnologie trapiantate dalla pista alla strada, incarnando le recenti vittorie della squadra emiliana nell’Endurance. Esteticamente per un amante del classico le linee eleganti e sinuose della Daytona SP3 risultano quasi insuperabili.

Due bolidi insoliti

Tra le vetture ordinarie e i pezzi pesanti, le due Ferrari si inseguono in un andamento quasi irreale. Risulta ancora più speciale il momento perché non è avvenuto in un contesto esotico tra le lunghe arterie di Dubai, ma nel traffico italiano. I due bolidi sono stati venduti a collezionisti dal palato fine che amano la nostra terra. La Ferrari F80, immatricolata in Italia per la prima volta nel marzo 2026, è stata riservata a una clientela ultra-esclusiva. Discorso analogo per la Daytona SP3, immatricolata dal maggio 2024, è stata prodotta in 599 unità + 1, una Tailor Made venduta all’asta a Monterey per 26 milioni di dollari.

Il nome della vettura è già una fonte di ispirazione per gli appassionati di Motorsport. La Daytona SP3 celebra prototipi Ferrari vittoriosi alla 24 Ore di Daytona nel 1967, riprendendo le linee della 330 P3/4 e della 412 P. Dopo il successo delle precedenti Monza SP1 ed SP2, la Casa modenese ha progettato la Daytona SP3 rifacendosi ad uno stile retrò anni ‘60, dotandola di un V12 da 6,5 litri aspirato naturalmente che eroga 840 CV.

La supercar scatta da 0 a 100 km/h in 2,85 secondi, raggiungendo una velocità massima di 340 km/h. Una scheggia nata per essere ammirata. La giuria di esperti del Festival Automobile International di Parigi ha attribuito alla Daytona SP3 il premio Most Beautiful Supercar 2022. Il direttore del Centro Stile Ferrari Flavio Manzoni ha, inoltre, ricevuto il Grand Prize of Design.

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In buona compagnia

La Ferrari F80 è caratterizzata da linee spigolose, portando avanti la tradizione delle hypercar del Cavallino. Il V12 ad aspirazione naturale è stato sostituito da un V6 biturbo da 3 litri derivato dalla hypercar 499P, abbinato a tre motori elettrici. Il motivo? Da 0 a 100 km/h in 2,15 secondi e una velocità massima di 350 km/h, grazie a 1.200 CV complessivi. Le 799 unità prodotte sono andate a ruba, nonostante un prezzo di partenza di circa 3,6 milioni di euro.

La Daytona SP3 guarda al passato, mentre la F80 si proietta al futuro mostrando i due volti più belli della Casa modenese. Vedere un valore complessivo di svariati milioni di euro in autostrada regala una sensazione quasi mistica di piacere. Una Daytona SP3 viene valutata oggi circa 5 milioni di euro, ma entrambe sono destinate nel tempo a valere sempre di più.