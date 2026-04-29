Come sarà la Fiat Pandina del domani? I giovani ci danno un'idea

Cosa succede quando il destino di un’icona automobilistica viene affidato alle mani di ventenni e al giudizio dei cittadini? Fiat ha deciso di scoprirlo alla Milano Design Week, presentando tre visioni nate dal talento di giovani studenti. Non si tratta di semplici esercizi di stile, ma di veri e propri “manifesti” su come vivremo le nostre città domani.

Il CEO di Fiat, Olivier Francois in questo contesto ha ribadito quanto il futuro del marchio debba essere democratico. L’obiettivo? Riportare l’auto alla sua essenza: “Un’auto deve essere utile prima di essere sofisticata“, ha detto Francois, lanciando una frecciata alla corsa tecnologica che spesso allontana i veicoli dalle reali esigenze delle persone.

Ippo, Lumo e Fizz

Sotto il titolo evocativo di ‘Ciao Futuro!’, la mostra ha svelato tre anime diverse per la prossima Pandina, ognuna pensata per rispondere a sfide quotidiane differenti:

Fiat Ippo: è l’erede spirituale della Panda che tutti conosciamo. Piccola, alta, con un look “tuttofare" grazie ai robusti rivestimenti esterni. Ma la Ippo non vuole solo trasportare persone; vuole “adattarsi al ritmo dei piccoli centri", diventando quasi una piazza mobile che rafforza il senso di comunità;

è l’erede spirituale della Panda che tutti conosciamo. Piccola, alta, con un look “tuttofare" grazie ai robusti rivestimenti esterni. Ma la Ippo non vuole solo trasportare persone; vuole “adattarsi al ritmo dei piccoli centri", diventando quasi una piazza mobile che rafforza il senso di comunità; Fiat Lumo su Misura: qui il focus è la libertà. Una vettura che ricorda le forme di una MINI ma con una flessibilità estrema. È pensata per i giovani che non vogliono scendere a compromessi tra budget e stile: in teoria, lo stesso telaio può trasformarsi da city car a camper o fuoristrada, utilizzando componenti che si possono acquistare o noleggiare, anche rigenerati;

Fiat Fizz: forse l’idea più audace. Fizz ribalta il concetto di auto: non conta quanto velocemente si muove, ma quanto bene ti permette di “stare" quando è ferma. Sembra quasi una di quelle bici collettive da vacanza, con ampie vetrate e panchine interne, pensata per diventare un luogo d’incontro sociale nel cuore della città.

La promessa al “Popolo della Pandina”

Mentre si fantastica sul domani, la realtà ci dice che l’attuale Panda (ora ribattezzata Pandina) non ha alcuna intenzione di andare in pensione. Gaetano Thorel, capo di Fiat Europa, ha confermato che l’auto rimarrà in produzione almeno fino al 2029, grazie agli aggiornamenti per le normative Euro 7.

Thorel parla con profondo rispetto di quello che definisce il “Popolo della Pandina”: una platea vastissima che in Italia vale 100.000 vendite all’anno e che unisce la famiglia benestante che cerca la terza auto pratica alla famiglia a basso reddito che in quella piccola Fiat ha l’unico mezzo per fare tutto. Proprio per onorare questa trasversalità, la futura erede sarà “multi-energia”: avrà motori mild-hybrid a benzina per chi deve viaggiare ad esempio da Milano a Napoli (dove l’elettrico puro sarebbe ancora un ostacolo), ma sarà anche disponibile in versione 100% elettrica per chi vive la città o i dintorni.

La sfida dei 10.000 euro

E poi c’è il passaggio tecnico. Che non sarà banale. Sebbene Stellantis abbia piattaforme modernissime, la nuova Pandina dovrà restare fedele alle sue misure compatte (circa 3,6 metri), probabilmente sfruttando l’architettura della 500 adattata sia per l’ibrido che per l’elettrico. Sotto il cofano? Probabile il 1.0 tre cilindri da 70 CV per puntare tutto su efficienza e affidabilità.

La vera sfida, però, sarà economica. In un mercato dove i prezzi salgono vertiginosamente, Fiat punta a mantenere i costi bassi ispirandosi alla filosofia della Centoventi: togliere il superfluo per salvare il necessario. L’obiettivo è restare vicini a quella “soglia psicologica” dei 10.000 euro. Davvero un traguardo difficile. Ma essenziale per mantenere la promessa di una mobilità davvero accessibile a tutti. Come dice Francois: “Cosa possiamo lasciare fuori? Di cosa abbiamo davvero bisogno?“. La risposta a questa domanda sarà probabilmente l’anima della prossima Pandina.