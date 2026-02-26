Stellantis potrebbe utilizzare la tecnologia EV di Leapmotor per Fiat, Opel e Peugeot

Stellantis sta andando incontro alla prima perdita operativa della sua storia. A fine maggio presenterà il nuovo piano strategico elaborato dal CEO, Antonio Filosa. È un periodo di transizione che, come per altri marchi storici, deve rispondere alle tante sfide che stanno interessando il settore auto. Per farlo il gruppo Stellantis sta valutando la possibilità di adottare la tecnologia elettrica di Leapmotor per i suoi marchi europei. Una mossa che, se confermata, rappresenterebbe un cambio senza precedenti nell’industria automobilistica occidentale.

Uno scenario inedito

Secondo quanto sta emergendo, Stellantis starebbe esaminando la possibilità di espandere la portata della joint venture già esistente con Leapmotor. L’obiettivo è accedere alle piattaforme, alle batterie e ai sistemi di propulsione elettrica sviluppati del produttore cinese. Così da impiegarle sui modelli di Fiat, Opel e Peugeot destinati al mercato europeo. Non si tratterebbe di importare vetture già assemblate, ma di costruire auto europee su architetture cinesi. Non era mai successo.

La pressione su Stellantis è cresciuta in modo significativo negli ultimi mesi. Il gruppo ha annunciato a inizio febbraio svalutazioni e oneri straordinari che raggiungono i 22,2 miliardi di euro, conseguenza diretta della perdita di quote di mercato e del calo dei margini. A complicare il quadro ci sono la concorrenza dei produttori cinesi come BYD, le pressioni di Volkswagen e Renault sul fronte europeo, e i costi di sviluppo delle piattaforme elettriche di nuova generazione che il gruppo fatica a sostenere autonomamente.

Ricorrere alla tecnologia Leapmotor permetterebbe di abbattere le spese di ricerca e sviluppo. Senza contare il fattore tempo. Sviluppare una piattaforma EV competitiva richiede anni e investimenti miliardari, mentre il mercato non aspetta. Stellantis ha la possibilità di attingere da questo patrimonio essendo entrata nel capitale di Leapmotor nel 2023, investendo circa 1,5 miliardi di euro per una quota che oggi si attesta intorno al 15%. L’anno seguente era nata Leapmotor International, joint venture in cui Stellantis detiene il 51%. Attraverso questa struttura, il gruppo distribuisce già modelli come la Leapmotor C10 nelle reti di vendita europee e sta accelerando l’espansione del marchio in altri mercati, dalla Malesia al Sudafrica.

Più indizi fanno una prova?

La natura esatta delle tecnologie in discussione non è ancora definita, ma qualche indizio era già emerso a gennaio. Poche settimane fa il CEO di Leapmotor International Tianshu Xin aveva dichiarato che il sistema range extender del produttore cinese era tra le opzioni valutate per i modelli degli altri brand del gruppo, citando esplicitamente Opel, Citroen, Peugeot, DS e Fiat. Lo stesso manager aveva aggiunto che la condivisione delle piattaforme era una delle opportunità esplorate, aprendo alla possibilità di uno scambio tecnologico bidirezionale.

L’accordo però non è ancora concluso. I negoziati si trovano in una fase iniziale e devono superare ostacoli regolatori non banali. Il primo riguarda la protezione dei dati, tema sensibile in Europa per tutto ciò che coinvolge software e connettività di origine cinese. Il secondo deriva dalle restrizioni americane sui veicoli connessi con componenti o architetture legate alla Cina, che potrebbero complicare eventuali esportazioni o future strategie globali. Le parti puntano a chiudere un’intesa entro l’anno. Qualunque sarà l’esito sarà interessante conoscerne i dettagli e vedere che impatto avranno, anche e soprattutto sul mercato.