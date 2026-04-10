Fiat Pandina Hybrid: anche ad aprile costa meno di 10.000 euro

Un’auto nuova a meno di 10.000 euro era qualcosa a cui – purtroppo – non eravamo più abituati. I prezzi delle auto sono aumentati a tal punto che oggi il listino delle auto più economiche sul mercato parte da circa 14.000 euro. Possiamo scendere sotto questa soglia solo grazie alle promozioni, che però spesso non offrono un prezzo accessibile a tutti, ma solo a chi acquista a determinare condizioni.

con rottamazione e finanziamento

È il caso della Fiat Pandina, che anche nel mese di aprile viene proposta a 9.950 euro, cioè con uno sconto di ben il 37% sul prezzo di listino. Per ottenere il massimo vantaggio, pari a 6.000 euro, l’acquisto deve però essere effettuato con rottamazione (non è specificata la classe ambientale) e con finanziamento Stellantis Financial Services. Inoltre, la promozione è valida per la versione 1.0 65 CV Hybrid nell’allestimento Pop, unicamente su vetture in pronta consegna e solo per immatricolazioni fino al 28 aprile.

La promozione offre comunque dei vantaggi anche nel caso il cliente aderisca solo alla prima delle due condizioni precedentemente riportate. Ecco come si compone l’offerta:

4.500 euro di sconto Fiat con rottamazione;

di sconto Fiat con rottamazione; ulteriori 1.500 euro di sconto con finanziamento.

Solo con rottamazione il prezzo di acquisto diventa di 11.450 euro. In altre parole, per ottenere il prezzo d’acquisto di 9.950 è necessario rottamare un veicolo e finanziare almeno una parte dell’importo. In questo caso per ottenere il costo complessivo dell’acquisto sono da aggiungere anche gli interessi e le spese di gestione della pratica.

rate da 99 euro

L’esempio di soluzione finanziaria proposto da Fiat prevede un anticipo molto contenuto di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro e una rata finale pari al valore futuro garantito di 8.431,5 euro con incluse le spese di incasso mensili di 3,5 euro. L’offerta include il servizio Identicar per 12 mesi dal valore di 271 euro. L’importo totale dovuto è di 11.919,93 euro comprensivo di spese di istruttoria (395 euro), interessi pari a 2.397,72 euro, spese di incasso mensili di 3,5 euro e imposta sostitutiva sul contratto di 23,43 euro (addebitata alla prima rata). Il TAN (fisso) è pari all’8,99%, mentre il TAEG è pari al 13,31%.

Per il valore futuro garantito è previsto un chilometraggio massimo di 30.000 km, oltre il quale in caso di restituzione o sostituzione del veicolo è previsto un costo pari a 0,1 euro per chilometro.