Auto e furgoni a noleggio con sconti fino al 20%: come funziona la promo di Locauto

Per noleggiare un’auto o un furgone è possibile scegliere Locauto, sempre più punto di riferimento del settore. A rendere ancora più conveniente le proposte dell’azienda troviamo la possibilità di sfruttare il programma fedeltà MyLocauto Friends, a cui è possibile iscriversi in modo gratuito tramite il sito ufficiale di Locauto, disponibile premendo sul box qui di sotto. Con questo programma è possibile ottenere fino al 20% di sconto.

Come funziona MyLocauto Friends

MyLocauto Friends è il programma fedeltà che permette di noleggiare auto e furgoni con condizioni agevolate. Gli iscritti al programma hanno la possibilità di ottenere fino al 20% rispetto alla tariffa standard. L’importo effettivo dello sconto è legato a numero di noleggi che il cliente ha effettuato con la compagnia negli ultimi 365 giorni.

Si parte dal livello Beginner, attivo da 0 a fino a 3 noleggi. Questo livello garantisce il 10% di sconto rispetto alla tariffa Standard. C’è poi il livello Enthusiast, valido fino a 6 noleggi, che permette di sfruttare fino al 15% di sconto sulle tariffe di noleggio e fino al 20% di sconto sui servizi aggiuntivi e sulle coperture per la riduzione o l’eliminazione delle franchigie.

Il livello più alto del programma è Expert, a cui è possibile accedere dopo i primi 6 noleggi. In questo caso, lo sconto è del 20% sulla tariffa standard (per i furgoni si arriva al 25% invece) e fino al 50% sui servizi e le coperture aggiuntive proposte da Locauto. Per mantenere i vantaggi di questo livello è sufficiente aver effettuato più di 6 noleggi nell’ultimo anno.

Per chi effettua un noleggio al mese o ogni due mesi, quindi, ottenere il livello Expert sarà facile. Per verificare le proposte di Locauto e per iscriversi subito al programma basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale della compagnia dove completare la registrazione del proprio account.