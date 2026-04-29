Noleggio furgone con Locauto in promo: -10% e molti altri vantaggi

Locauto non è solo un punto di riferimento del noleggio auto ma rappresenta la soluzione giusta anche per chi ha bisogno di un furgone a noleggio. L’azienda, infatti, propone diverse offerte da tenere d’occhio.

In via promozionale, è possibile ottenere uno sconto del 10% effettuando il pagamento del noleggio direttamente online, dopo aver calcolato il preventivo su sito ufficiale di Locauto.

In aggiunta, è possibile sfruttare la nuova tariffa TUTTOCOMPRESO che permette di effettuare il noleggio beneficiando di chilometraggio illimitato e franchigia a 0 euro su danni e furto.

Per verificare subito le migliori offerte per un noleggio di un furgone basta premere sul box qui di sotto.

Noleggio furgone con Locauto: ecco le promo

Scegliere Locauto per il noleggio di un furgone, in questo momento, garantisce una serie di vantaggi molto interessanti. Partiamo dalla promo in corso: per noleggi con ritiro entro dicembre 2026 è possibile ottenere il 10% di sconto optando per il prepagamento online. Questa promozione è valida per tutte le prenotazioni che rispecchiano i requisiti citati che vengono effettuate entro il 3 maggio 2026. Lo sconto non si applica a noleggi con durata superiore ai 29 giorni.

Da segnalare la possibilità di combinare questa promo con la nuova tariffa TUTTOCOMPRESO. Si tratta di una soluzione che garantisce la possibilità di sfruttare un noleggio con chilometraggio illimitato e con franchigia a zero euro su danni e furto (con la copertura Super SecurVan). C’è anche la copertura SecurLoad che elimina i danni ausati accidentalmente ai pannelli interni del vano di carico. La tariffa include anche un guidatore aggiuntivo.

Per verificare le migliori condizioni di noleggio proposte da Locauto basta seguire il link qui di sotto per il calcolo di un preventivo. In caso di prepagamento della tariffa scelta sarà possibile beneficiare di uno sconto del 10%.