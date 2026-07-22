Acquisti un'auto usata? Non saltare questa verifica

Il mercato delle auto usate è in costante crescita e oggi rappresenta l’opzione preferita dagli italiani alla ricerca di una vettura. Per ogni 100 auto nuove immatricolate, infatti, si registrano 151 auto usate vendute, come chiarito dal bollettino Auto-Trend relativo al mese di maggio 2026.

Spesso, l’auto usata viene scelta online, consultando tanti annunci, leggendo brevi descrizioni e guardando le foto allegate. Dopo aver individuato l’auto giusta, perà, un semplice controllo “di persona" non è sufficiente.

C’è un controllo tanto fondamentale quanto semplice da completare per poter verificare lo storico del veicolo, evitando i rischi rappresentati dal chilometraggio alterato o da uno storico fatto di gravi incidenti. Questo vale, soprattutto, per le auto importate.

Con una verifica del numero di telaio (VIN), che può essere effettuata manualmente ricorrendo a piattaforme online come carVertical, con la possibilità di incrociare dati di registri nazionali, assicurazioni e officine, bastano pochi secondi per scoprire lo storico del veicolo. Si tratta di un passaggio che, soprattutto in questo momento in cui il mercato dell’usato è particolarmente ricco di opzioni, diventa fondamentale.

Un controllo da non saltare prima di acquistare un’auto usata

Il mercato delle auto usate è ricchissimo di opportunità e offre soluzioni che possono adattarsi a tutte le tasche. Per questo motivo, trovare il veicolo giusto non è difficile, ma, nello stesso tempo, acquistare una vettura con vizi occulti e difetti nascosti è un’eventualità tutt’altro che rara.

Gli acquirenti alla ricerca di un usato dall’ottimo rapporto qualità/prezzo non devono farsi prendere dalla fretta di voler completare subito l’acquisto. È necessario, infatti, controllare bene tutti gli elementi disponibili.

I controlli “tradizionali” sono sempre utili, con la verifica di persona dello stato del veicolo, dai pedali alle gomme passando al libretto dei tagliandi. Il controllo del VIN, tramite verifica online, diventa oggi fondamentale e permette di contrastare truffe e tentativi di raggiro sull’usato, diventando un passaggio fondamentale dell’acquisto di un’auto di seconda mano.