Acquisti un'auto usata? Perché lo storico conta più del prezzo

Il mercato dell’usato in Italia continua a registrare volumi superiori a quelli del nuovo. Secondo gli ultimi dati pubblicati da ACI, a maggio il numero dei trasferimenti di proprietà di autovetture ha superato quota 468.000, in crescita dell’1,3% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Numeri che se confrontati con il mercato del nuovo portano a 151 auto usate vendute per ogni 100 auto nuove.

Da ciò è facile intuire l’importanza che il mercato delle auto usate ha agli occhi degli automobilisti italiani. E proprio per questo motivo è altrettanto importante acquistare un’auto di seconda mano in modo sicuro, avendo la consapevolezza di non imbattersi in spiacevoli sorprese.

Lo storico di un’auto usata conta più del prezzo finale

Vero, la quasi totalità delle persone acquista un’auto usata per risparmiare, dato che negli ultimi anni acquistare un veicolo nuovo è diventato un lusso. È vero anche però che esiste una sorta di secondo tempo, dove il risparmio diventa ancora più importante: la manutenzione dell’auto nesi mesi/anni successivi all’acquisto. Perché è chiaro a tutti che risparmiare quei 1.000 euro all’inizio non ha alcun valore se dopo se ne devono spendere il doppio o il triplo per aggiustare quella o quell’altra componente meccanica della macchina, soltanto perché prima dell’acquisto non si aveva una visione chiara del cosiddetto storico dell’auto.

Il report storico dell’auto può essere equiparato a una sorta di biografia ufficiale dell’auto, con cui si ha la possibilità di accedere a tutta una serie di informazioni quali danni pregressi, regolarità negli interventi di manutenzione, il chilometraggio effettivo, eventuali denunce come veicolo rubato e i passaggi di proprietà.

Tutte informazioni contenute nel report offerto da carVertical, piattaforma leader a livello globale per la realizzazione di storici dettagli sulle auto usate tramite il numero di telaio (VIN) e la targa dell’automobile. Per saperne di più vi invitiamo a consultare la pagina dedicata del sito carVertical, dove è in corso una promozione che permette di risparmiare fino al 40% sull’acquisto di un pacchetto di report.