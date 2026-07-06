Auto sempre carica al mattino: come sfruttare le fasce orarie E.ON a tuo vantaggio

E.ON ha da poco lanciato E.ON Luce Drive Smarty, una vantaggiosa offerta per i titolari di un’auto elettrica, che consente di risparmiare in modo significativo rispetto ad altre offerte analoghe. Due i punti cardine della proposta: la ricarica intelligente notturna e la fascia F3 a 0 euro + PUN (Prezzo Unico Nazionale).

La ricarica intelligente si attiva tramite l’app E.ON, disponibile sia su iPhone che sugli smartphone Android, selezionando la funzione Car Connect. Di fatto, la modalità intelligente di ricarica automatizza il risparmio, dal momento che permette di concentrare i consumi della ricarica quando l’energia costa meno. In caso di contatore monorario E.ON applicherà i corrispettivi previsti dalla tariffa monoraria: 0,0016€/kWh

Il risultato finale? Con l’offerta E.ON Luce Drive Smarty gli automobilisti in possesso di un’auto elettrica possono risparmiare notevolmente rispetto ad una gestione non ottimizzata della ricarica domestica, per un sensibile risparmio nel medio lungo termine, tale che la spesa per l’acquisto di un veicolo elettrico si trasforma in un vero e proprio investimento che viene ammortizzato nel corso degli anni.

E c’è anche un bonus fino a 10 euro al mese

Lo smart charging automatico promosso dall’offerta di E.ON permette non solo di risparmiare avendo accesso alla fascia F3 a 0 euro + PUN, ma anche di accedere a un bonus di 120 euro all’anno, dilazionato in 10 euro al mese per dodici mesi. Per ricevere il bonus occorre attivare l’offerta Luce Drive Smarty, selezionare la funzionalità Car Connect nell’app E.ON, associata l’auto elettrica e completare almeno 6 sessioni di ricarica automatica nell’arco di un mese della durata minima di 4 ore.

Infine, segnaliamo che la funzionalità Car Connect permette di accedere alla ricarica smart, attraverso cui ogni automobilista ha la facoltà di avviare, programmare e interrompere le sessioni di ricarica, tenendo sotto controllo in ogni momento la cronologia delle ricariche e quanto si riesce a risparmiare.