L'auto che riconosce e segnala le buche sulla strada alle autorità

Le buche sono una piaga che in Italia conosciamo bene. Da nord a sud infiniti crateri tormentano le nostre arterie stradali, procurandoci disagi e altrettanto spesso danni alle vetture. Queste voragini non sono sempre visibili e finirci sopra, specie quando fa buio, non è così improbabile. Per rispondere a questa problematica, finalmente, ci ha pensato qualcuno: Mercedes-Benz. La Casa di Stoccarda ha presentato una soluzione che dimostra come l’uso intelligente dei dati possa rendere le strade un posto migliore per tutta la collettività. L’idea del progetto risiede nell’impiego dei potenti sensori, di cui sono dotati i modelli più moderni della Stella, per rilevare in tempo reale le condizioni della superficie stradale e le informazioni ambientali circostanti trasmettendole agli altri automobilisti in grado di recepirle e alle autorità.

Tecnologia al servizio della sicurezza

Il funzionamento di questo sistema si fonda sulla partecipazione attiva degli utenti, seppur in modo discreto. I conducenti di Mercedes possono infatti scegliere di mettere a disposizione i dati raccolti dai propri veicoli su base volontaria, garantendo che tutte le informazioni vengano trasmesse in forma rigorosamente anonima.

Tramite questa rete di sensori è possibile identificare precocemente i danni al manto stradale, individuare una segnaletica poco chiara o contraddittoria e pianificare gli interventi di manutenzione in modo molto più mirato ed efficace rispetto a quanto avveniva in passato.

Il catasto digitale in Baden-Württemberg

Uno dei progetti più significativi è attualmente in corso in Germania, nello stato del Baden-Württemberg, dove il Ministero dei Trasporti sta collaborando con la Stella di Stoccarda per realizzare un inventario digitale dei segnali stradali. Questo particolare catasto funge da elenco dettagliato che integra i dati sulla posizione con altre informazioni cruciali sulla viabilità.

Per la prima volta, i segnali stradali ufficiali su tutte le arterie vengono registrati, mantenuti e analizzati in modo coerente e uniforme. Il vantaggio per le amministrazioni pubbliche è tangibile e istantaneo: le autorità non devono più ispezionare empiricamente le strade con la stessa frequenza di prima, poiché il sistema fornisce dati pronti per essere utilizzati da servizi di mobilità, enti di ricerca e centri di controllo del traffico intelligente.

Il monitoraggio stradale nei Paesi Bassi

L’efficacia di questa tecnologia ha trovato riscontro anche nei Paesi Bassi, dove Mercedes-Benz è stata confermata come partner per la nuova fase del programma “Road Monitor”, prevista dal 2026 al 2029. Qui, il brand teutonico collabora in modo fitto con il Ministero delle Infrastrutture e della Gestione delle Acque e con il Portale Nazionale dei Dati sul Traffico Stradale. Insieme, questi partner sfruttano i dati dei veicoli per identificare danni infrastrutturali, carreggiate danneggiate e, dato ancora più rilevante, i punti neri della rete stradale dove si concentrano maggiormente gli incidenti.

Il raggio d’azione di questo progetto è amplissimo, arrivando a coprire una rete stradale di circa 130.000 chilometri. Grazie ai dati raccolti, le autorità olandesi sono capaci di pianificare meglio non solo le riparazioni ordinarie, ma anche i servizi invernali di prevenzione. Michael Drzymala, responsabile di Mercedes-Benz Connectivity Services, ha sottolineato come questi segnali anonimi forniscano un contributo concreto alla sicurezza stradale, definendoli un elemento essenziale per organizzare e gestire le infrastrutture in modo più intelligente ed efficiente. Non è da escludere, che presto o tardi, questa soluzione possa essere sperimentata anche in Italia, dove il dramma delle reti stradali disastrate è all’ordine del giorno.