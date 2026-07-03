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Carlex Design Icon Riviera, il lusso retrò di una Classe G inedita

Con un chiaro riferimento ai magici anni ’50 e ‘60, tre esemplari di Mercedes Classe G si sono trasformate in opere d’arte esclusive

Carlex Design Icon Riviera, il lusso retrò di una Classe G inedita
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Davide Russo
Davide Russo
Pubblicato il 3 lug 2026
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Dimenticatevi le trasformazioni volgari delle Classe G degli ultimi tempi e immergetevi nell’atmosfera raffinata di The Aurora – Scandinavian Concours a Båstad in Svezia, dove le auto da sogno diventano realtà. Lo specialista in allestimenti di alta gamma Carlex Design ha creato una nuova Icon Riviera, ultimo esemplare della serie speciale realizzata per l’iconico fuoristrada della Stella a tre punte.

L’allestimento, come si evince già dalla denominazione, reinterpreta il moderno bestione a ruote alte della Mercedes con le rilassanti ambientazioni estive della Riviera francese. Unire il mondo teutonico con quello transalpino non è mai stato così affascinante.

La brezza sulle pelle

Il modello con carrozzeria bicolor in tinta lime body e panna vanta elementi tipici degli anni ’50 e ’60 come i paraurti cromati, i coprimozzi con parte centrale verniciata in tinta vettura, ispirandosi alle tinte delle Mercedes dell’epoca. Il fuoristrada presenta un anello esterno lucido, come le fasce bianche sulle gomme. Le fiancate sono caratterizzate da sottili linee che mettono in risalto il design robusto della Classe G.

Di sicuro si tratta di un progetto meno estremo di quello dotato di materiali preziosi come la polvere di diamante o incisioni a mano che arrivano a costare svariati milioni. In questo caso l’artigianalità della maison si sposa con un gusto ricercato che attira l’occhio del cultore.

 

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Purezza della silhouette

L’abitacolo è un trionfo di elementi artigianali con un rivestimento integrale con una rara pelle di struzzo dalle tonalità beige. I dettagli in acciaio e le finiture realizzate a mano dai maestri pinstriper completano un ambiente che unisce texture naturali e lusso materico. Le combinazioni di colori risultano perfettamente naturali e trasmettono una sensazione di freschezza.

La precisione dei tecnici Carlex è massima, con componenti in fibra di carbonio verniciata che armoniosamente si uniscono a una carrozzeria iconica. Questa versione del Carlex Icon, limitata a soli 3 esemplari, esplora un’espressione più luminosa e contemporanea del fuoristrada tedesco ed è destinata a clienti dal palato fine e dal portafoglio pesante. Per la serie limitata Icons, in cui rientra Icon Riviera, il prezzo di partenza è di 695.000 euro, inclusa la donor car Mercedes-AMG G 63 da 585 cavalli.

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