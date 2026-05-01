Osimhen, contenzioso risolto con Mercedes: rate versate in un’unica soluzione

In una unica tranche di circa 75.000 euro l’ex bomber del Napoli ha opportunamente saldato il conto con il servizio di finanziamento di Mercedes. Il calciatore non aveva rispettato i ratei mensili, pur conservano le chiavi di una imponente Classe G.

Victor Osimhen, in base a quanto riportato dai colleghi de Il Mattino, avrebbe scelto di versare immediatamente la somma per evitare una causa. Si sarebbe trattato di un semplice malinteso con Mercedes, dato che l’attaccante non era a conoscenza dei pagamenti inevasi. La vettura a ruote alte del marchio della Stella a tre punte oggi si troverebbe in Germania e non in Turchia.

Problema risolto

Una volta appurato il problema di esposizione finanziaria, il nigeriano ha preferito versare la cifra necessaria per chiudere la questione contrattuale, evitando ulteriore pubblicità negativa. Per un calciatore di fama mondiale come Osimhen la cifra versata corrisponde al pagamento di una cena al ristorante per noi comuni mortali.

L’ex capocannoniere del Napoli di Spalletti avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alle sue dinamiche patrimoniali, tuttavia avrà avuto anche dei cattivi consiglieri. La denuncia ha provocato un polverone sull’africano, protagonista in questa annata della cavalcata del Galatasaray nel campionato turco. La squadra celebrerà la vittoria in patria e si è tolta la soddisfazione anche di eliminare in Champions League la Juventus. Nella sfida agli ottavi di finale contro il Liverpool la squadra allenata da Okan Buruk non è riuscita a imporsi, tuttavia avrebbe avuto poche speranze contro il PSG.

La Mercedes di Osimhen

Grazie alla fiducia avuta sotto l’ombra del Vesuvio il nigeriano è diventato un numero 9 completo. In Champions è da anni tra gli attaccanti più letali, alle spalle solo di Mbappé, Haaland, Kane e di pochi altri fenomeni. Per un ragazzo cresciuto a Lagos, vittima di numerosi infortuni, è già un traguardo importante. Non sono arrivate le chiamate dei top club europei, come nelle attese, ma ha ancora molti anni di carriera per imporsi.

A Napoli il campione era solito aggirarsi a bordo di una Mercedes Classe G con colorazione China Blue, un omaggio al capoluogo partenopeo. Il cuore pulsante è un potente motore V8 in grado di sprigionare oltre 400 cavalli di potenza, offrendo comfort e performance importanti anche nell’off-road. Con lo stipendio milionario di Victor e un parco d’auto da sogno con numerose supercar, il misunderstanding avuto con il Mercedes-Benz Financial Services Italia è stato piuttosto imbarazzante.