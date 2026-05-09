La Classe G si veste di azzurro: Mansory crea la versione più disturbante di sempre

I collezionisti milionari di auto vogliono differenziarsi dalla massa e per farlo spesso si rivolgono al noto tuner tedesco. Di recente Mansory ha partorito dei lavori controversi che hanno diviso il pubblico. In un mondo sempre più omologato il preparatore preferisce creare abiti su misura diversi che finiscono per risultare molto dispendiosi ed eccessivi.

La Mansory Azura al Top Marques Monaco non ha lasciato indifferenti i presenti. All’evento che si svolge ogni anno al Grimaldi Forum nel Principato di Monaco, la Classe G si è trasformata in una cabrio bicolor con interni turchesi. I tuner più noti, come Mansory, a volte esagerano nel tentativo di diversificare il prodotto con elementi sin troppo radicali.

Debutto per il fuoristrada tedesco

Per lasciare un segno il tuner ha svelato la Mansory Azura, un’interpretazione estrema della Mercedes Classe G. Per l’occasione il bestione a ruote alte della Stella è diventata una cabrio a 2 porte dal look accattivante. La base di partenza, naturalmente, è quella della Mercedes-AMG G 63 che, con un lavoro meticoloso, è stata stravolta.

Il leggendario fuoristrada teutonico si è evoluto in una cabriolet a due porte capace di erogare una potenza da brividi. Questo esemplare unico, il cui nome evoca le tonalità del mare monegasco, ha rappresentato una sfida ingegneristica con una personalizzazione tecnica, oltre che estetica. Prima di tutto si è ridotto il passo e diversi interventi sulla carrozzeria sono serviti per trasformarla in una robusta due porte con capote in tessuto bianco.

Le inedite portiere vantano un’apertura controvento, ispirate a quelle delle Rolls-Royce. Inoltre, troviamo il kit carrozzeria che include passaruota maggiorati sia anteriori che posteriori e un nuovo frontale che non passerà inosservato. La griglia è super elaborata con feritoie e prese d’aria, dove spiccano le luci diurne a LED angolari. Le modifiche alla carrozzeria continuano lungo le pance con prese d’aria sui parafanghi anteriori, predellini laterali retrattili e un set di cerchi di grandi dimensioni verniciati.

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Un pugno in un occhio

La carrozzeria è stata verniciata con un turchese che richiama il mare, a contrasto con il bianco. Una scelta non casuale nel Principato di Monaco, ma a lasciare senza parole sono i rivestimenti in pelle degli interni azzurrini, compresi i sedili, i pannelli delle portiere, la plancia e il volante. Le zone non foderate in pelle utilizzano anche la fibra di carbonio a vista giusto per offrire un contrato ancora più corsaiolo.

Il punto di forza è il motore Mercedes -AMG V8 biturbo da 4 litri, modificato con nuovi turbocompressori e un impianto di scarico specifico. La potenza è di ben 820 CV, con una coppia massima che schizza a 1.150 Nm. Il fuoristrada scatta da 0 a 100 km/h in appena 4 secondi. La top speed è limitata elettronicamente a 250 km/h. Non osiamo immaginare il prezzo finale solo perché non è stato ufficializzato, ma Mansory si fa pagare a caro prezzo. Capolavoro o obbrobrio? Diteci la vostra nei commenti.