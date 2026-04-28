Victor Osimhen e il contenzioso con Mercedes: scatta la denuncia

Da idolo indiscusso della piazza partenopea a centravanti insolvente del campionato turco. La parabola discendente di Victor Osimhen è stata rapida. L’attaccante nigeriano, dopo l’exploit culminato con il terzo scudetto della storia del Napoli, si aspettava le offerte di PSG, Chelsea e Real Madrid. Non è stato l’erede di Benzema nella Capitale spagnola e non sono arrivate proposte concrete dalla Premier League né dalla Francia.

Victor Osimhen si è dovuto accontentare di un trasferimento a Istanbul nel pieno della sua carriera e ora è nella bufera per motivi che nulla c’entrano con il calcio giocato: non avrebbe infatti versato i ratei del leasing della sua Mercedes. Il numero 45 del Galatasaray è stato denunciato per appropriazione indebita. Mercedes-Benz Financial Services Italia ha bussato alla porta dei Carabinieri di Milano con le carte bollate in mano. Una situazione paradossale per l’attaccante milionario che dovrebbe pagare una cifra consistente per un comune mortale, ma ridicola per le sue finanze.

Un buco da 90mila euro

All’ombra del Vesuvio Osimhen aveva scelto una Classe G modificata in azzurro. La vettura non solo non sarebbe stata pagata, ma il centravanti avrebbe anche dimenticato di restituire le chiavi alla scadenza del contratto, avvenuta tre anni dopo la firma. In sostanza avrebbe continuato a tenersi la vettura tedesca, nonostante le richieste effettuate dal servizio della Casa della Stella a tre punte.

Lo stipendio dell’africano in Turchia è rimasto da faraone, ma anche in Italia era tra i calciatori più pagati. Nel suo parco auto figurano modelli iconici come una Lamborghini Revuelto da oltre 500mila euro. Dopo la denuncia il bomber dovrà presentarsi in tribunale e dovrà restituire tutte le somme dovute dal contratto di leasing e le chiavi del robusto fuoristrada.

Dopo la denuncia di Mercedes-Benz Financial Services Italia, la divisione che si occupa dei contratti di leasing, i Carabinieri dovranno svolgere tutti gli accertamenti del caso, e potrebbero prendere contatto con gli avvocati di Victor Osimhen per ascoltare la versione del nigeriano sulla vicenda.

I trascorsi a Napoli

Victor Osimhen è andato via da Napoli in malo modo, nonostante fosse diventato un idolo dei tifosi. L’ex numero 9 azzurro ha militato nella formazione campana dal 2020 al 2024, superando gravi infortuni e consacrandosi sotto la guida di Luciano Spalletti. Nella stagione 2022/23, con 26 gol in campionato, è stato tra i protagonisti assoluti della cavalcata della squadra del Presidente Aurelio De Laurentiis. In totale, ha segnato 65 gol in Serie A con il Napoli, ma i rapporti con la dirigenza partenopea sono sempre stati tesi.

La Classe G, con un poderoso V8, era diventata un’auto simbolo a Napoli. L’attaccante quotidianamente si presentava agli allenamenti di Castel Volturno a bordo del bestione tedesco ed è solo una delle sue tante vetture di lusso. Oltre alla Revuelto, sempre rimanendo a Sant’Agata Bolognese, il bomber vanta una Urus. Nel corso della sua esperienza in Turchia è stato avvistato anche a bordo di una Rolls-Royce Cullinan, lussuoso SUV con motore V12.