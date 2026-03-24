La Lamborghini Revuelto di Novitec celebra la Diablo SE 30 del 1993

Non è la prima volta che Novitec, il celebre preparatore tedesco, mette mano su una Lamborghini. Lo ha fatto in passato con la Huracan, la Urus SE, la Huracan STO, la Aventador Ultimae e la Urus Performante. Ora Novitec si è dedicato alla Lamborghini Revuelto. Il preparatore ha infatti sviluppato un pacchetto di elaborazione completo che interviene sulla supercar ibrida di Sant’Agata Bolognese con componenti aerodinamici in carbonio, cerchi su misura, un nuovo impianto di scarico ad alte prestazioni e una revisione estetica che tocca praticamente ogni pannello della carrozzeria. Lo show car presentato per l’occasione riprende una tonalità viola che rimanda alla Diablo SE 30 del 1993, la versione speciale con cui Lamborghini festeggiò il proprio trentesimo anniversario.

Aerodinamica e assetto

Il kit aerodinamico è stato sviluppato in galleria del vento e comprende due pannelli anteriori laterali, una lama centrale e un cofano disponibile interamente in carbonio a vista o nella tinta della carrozzeria. Completano il frontale le finiture dei gruppi ottici e il cover anteriore, anch’essi in composito. Sui fianchi ci sono minigonne ridisegnate, trim sulle porte a forbice e calotte degli specchietti, tutto in carbonio a vista con finitura clearcoat lucido. Al posteriore domina l’alettone retrattile Novitec, con profilo più marcato rispetto all’originale e lip spoiler pronunciato che aumenta il carico aerodinamico sull’asse posteriore. Il cofano posteriore può essere integrato con un airbox aggiuntivo per ottimizzare il flusso d’aria al V12.

I cerchi sono sviluppati in collaborazione con Vossen, produttore americano specializzato, e disponibili in tre design distinti con 72 varianti di colore e tre finiture superficiali. Lo show car monta il disegno NL5, con sei razze che si biforcano a Y verso il cerchione e coprimozzo in stile centerlock. La combinazione più estrema prevede misure 9,5Jx21 all’anteriore e 12,5Jx22 al posteriore, con pneumatici 265/30 ZR 21 e 355/25 ZR 22. Le molle sportive Novitec abbassano l’assetto di circa 25 millimetri, abbassando il baricentro e affinando ulteriormente il comportamento dinamico.

Nuovo scarico e 33 CV in più

L’impianto di scarico ad alte prestazioni è disponibile in due versioni. Quella in acciaio inox oppure quella Inconel, la lega lievissima impiegata anche in Formula 1. Entrambe le versioni sono rivestite da un’elaborata coibentazione termica per ridurre le temperature nel vano motore. La variante in Inconel offre la placcatura in oro fino 999, che oltre all’effetto visivo migliora ulteriormente la dissipazione del calore. I quattro terminali rotondi hanno diametri differenziati: 110 millimetri per i due centrali, leggermente inferiori per i laterali. Come optional è disponibile un sistema di gestione attiva del suono tramite valvole a farfalla integrate.

Abbinato a catalizzatori sportivi, il sistema di scarico incrementa la potenza del V12 aspirato da 6,5 litri di 24 kW, pari a 33 CV. I tre motori elettrici del sistema ibrido restano invariati. La potenza complessiva della Revuelto by Novitec sale così a 771 kW, ovvero 1.048 CV.