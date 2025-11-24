Con il kit di Novitec, la Urus SE diventa ancora più aggressiva e personalizzabile

Dopo l’elaborazione sulla Lamborghini Urus Performante, Novitec è tornata a mettere mano su una vettura della casa di Sant’Agata Bolognese. Questa volta si tratta della Lamborghini Urus SE, variante plug-in hybrid che abbina un motore V8 biturbo alla componente elettrica, per una potenza complessiva di 800 CV e una coppia massima di 950 Nm. Numeri che le permettono di raggiungere i 314 km/h, rendendola uno dei SUV ibridi più veloci oggi in circolazione. Su questa base già estremamente performante, Novitec ha costruito una reinterpretazione estetica e tecnica che punta a esaltare l’aspetto aggressivo del modello, incrementando al contempo la personalizzazione e le performance. Nasce così la nuova ESTESO WIDEBODY SE, versione allargata e radicale del SUV Lamborghini.

Il pacchetto ESTESO WIDEBODY SE

Il pacchetto sviluppato da Novitec comprende una serie di modifiche particolarmente interessanti. La carrozzeria, per esempio, guadagna nuovi parafanghi bombati che ampliano la larghezza del veicolo di dieci centimetri all’anteriore e di dodici al posteriore. A completare il look ci sono minigonne ridisegnate, paraurti con profili aerodinamici in carbonio a vista, nuovi elementi decorativi per i passaruota e le calotte degli specchietti, e un diffusore posteriore altrettanto scolpito.

Anche il cofano può essere sostituito con una variante firmata Novitec, disponibile in due versioni. Una prevede un inserto superiore in carbonio, mentre l’altra è interamente realizzata in questo materiale composito, con il logo Novitec perfettamente integrato nella parte interna. Sul frontale è possibile prevedere anche uno spoiler aggiuntivo, che oltre a rendere più aggressiva la vista anteriore riduce il sollevamento dell’asse frontale alle alte velocità.

Tutta questa rivisitazione estetica consente di accogliere un nuovo set di ruote da 23” sviluppato in collaborazione con Vossen. I cerchi forgiati, ricavati per fresatura CNC, sono disponibili in tre diversi design e possono essere personalizzati in una vasta gamma di finiture. L’esemplare protagonista delle immagini monta il nuovo disegno NL6, verniciato in oro e completato da coprimozzi con finitura racing. Le misure sono di 10.5” di larghezza per l’anteriore e 12” per il posteriore, con pneumatici da 285 e 325 millimetri rispettivamente.

Per enfatizzare l’assetto sportivo, Novitec propone anche un modulo elettronico dedicato alle sospensioni. Il sistema CAN-Tronic permette di abbassare la vettura di 25 millimetri, migliorando l’impatto visivo e la dinamica di guida.

Particolarmente curato anche l’impianto di scarico, disponibile in acciaio o nella più raffinata versione in INCONEL. Quest’ultima è trattata con una placcatura in oro 999, che copre anche i quattro terminali inclinati in coda, perfettamente integrati nel diffusore in carbonio. Le valvole attive consentono di modulare il suono del V8 da una tonalità più discreta a una decisamente più aggressiva. Per chi vuole spingersi oltre, sono disponibili anche dei catalizzatori sportivi.

Il posteriore, oltre al diffusore, può essere arricchito da un doppio elemento aerodinamico. Il primo è lo spoiler sul tetto, chiamato RACE, il secondo una sottile appendice sul portellone, entrambi realizzati in carbonio a vista per rafforzare il carattere sportivo e migliorare la stabilità.

Anche all’interno Novitec lascia ampio spazio alla personalizzazione con i clienti che possono scegliere tra un numero praticamente illimitato di combinazioni di pelli e Alcantara, con colori e finiture su misura in grado di soddisfare qualsiasi gusto.