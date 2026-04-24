Lamborghini Urus SE “Tettonero” Capsule: solo 630 esemplari

Ogni nuova creazione Lamborghini, proprio per il prestigio del marchio, richiama sempre grande attenzione e curiosità. Non è da meno la nuova Urus SE “Tettonero” Capsule che la società di Sant’Agata Bolognese ha deciso di presentare in occasione della Milano Design Week. Questa versione speciale della Urus SE fa parte di una collezione limitata a 630 esemplari che porta il concetto di personalizzazione al massimo livello. A rendere possibile questa personalizzazione è il programma Ad Personam, il servizio di customizzazione su misura di Lamborghini che con questa Capsule celebra i suoi 20 anni. La Urus SE “Tettonero” Capsule debutta in due tinte inedite, il Viola Pasifae e il Verde Mercurius, entrambe abbinate alla parte superiore della carrozzeria, al tetto, ai montanti e ai terminali di scarico in Nero Shiny.

Le peculiarità della Urus SE “Tettonero” Capsule

La palette completa prevede sei colori per la carrozzeria (Arancio Xanto, Bianco Asopo, Grigio Telesto, Viola Pasifae, Giallo Tenerife e Verde Mercurius) a cui si aggiungono sei ulteriori tinte per la livrea decorativa (Arancio Borealis, Bianco Monocerus, Giallo Auge, Grigio Nimbus, Rosso Mars e Verde Mantis). Il risultato è una gamma di oltre 70 combinazioni, la più ampia mai offerta su una Lamborghini Capsule. Le pinze freno sono disponibili in sei colorazioni da abbinare alla livrea, mentre i cerchi possono essere scelti da 21”, 22” e 23”.

Tra i dettagli dedicati alla storia del marchio, è disponibile il logo “63” sulla fascia inferiore delle portiere anteriori, numero che richiama l’anno di fondazione di Automobili Lamborghini. Sul fronte degli pneumatici, la Tettonero Capsule è abbinata di serie ai Pirelli P Zero con tecnologia Pirelli Elect, sviluppata specificamente per la prima Urus ibrida e sono disponibili nelle misure da 21", 22" e 23" a seconda del cerchio scelto, con lo Scorpion Winter 2 come opzione per la stagione invernale.

Gli interni

All’interno, il nero Ade domina l’abitacolo con sei colori a contrasto disponibili per i rivestimenti e 12 colorazioni per i ricami applicabili a sedili, poggiatesta e tappezzerie. Carbonio e pelle Corsa-Tex in microfibra di Dinamica completano il programma. Una placca dedicata in carbonio celebra il 10° anniversario dello Studio Ad Personam e i 20 anni del programma di personalizzazione Lamborghini.

La meccanica della SE

Dal punto di vista meccanico non ci sono novità rispetto alla Urus SE standard. C’è sempre il V8 biturbo 4.0 litri abbinato a motore elettrico sincrono, batteria da 25,9 kWh, 800 CV, 950 Nm di coppia, scatto da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, velocità massima di 312 km/h con un’autonomia in modalità completamente elettrica supera i 60 km.