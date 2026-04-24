Il rilancio di Nissan passa dalla Cina: a Pechino svelati tre nuovi concept

Nissan ha sofferto più di altri costruttori la crisi che ha investito il settore dell’automotive negli ultimi anni. L’uscita di scena di modelli iconici e la sterzata green stavano facendo tremare il colosso giapponese dalle fondamenta. La Casa giapponese sta pian piano tornando al passato con proposte in linea con la tradizione. Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi del rilancio, in una chiave moderna, della storica sportiva GT-R, ma i piani della Casa nipponica sono decisamente variegati. In Cina il brand ha svelato dei nuovi prototipi: a sinistra il possente Terrano PHEV Concept, al centro l’NX8 e a destra il raffinato Urban SUV PHEV Concept.

Un nuovo corso

Nissan ha scelto di fare un importante passo in avanti, puntando sul lancio di nuovi progetti in Cina, diventato uno dei mercati principali dell’azienda. Il Paese del Dragone Rosso, sempre più polo globale di innovazione ed esportazione, rientra nei programmi di crescita di quasi tutti i marchi giapponesi, Toyota in primis.

Il brand ha presentato la sua nuova visione, “Mobility Intelligence for Everyday Life”. In questo contesto, la Cina riveste un ruolo essenziale per la rinascita di Nissan, essendo uno dei tre mercati principali e di maggiore crescita, insieme a Giappone e Stati Uniti. Con modelli elettrificati, tra cui N7, Frontier Pro PHEV, N6 e NX8 il brand con sede a Nishi-ku, Yokohama, ha cercato di ingolosire i clienti cinesi.

Progetti ambiziosi worldwide

La N7 verrà venduta in America Latina e nei paesi ASEAN, mentre la Frontier Pro è destinata all’esportazione in America Latina, nei Paesi ASEAN e in Medio Oriente. La NX8 e il modello di produzione del Terrano PHEV Concept puntano a mercati globali selezionati. La Casa giapponese vorrebbe arrivare a un milione di esemplari annuali in Cina entro il 2030, ma tanto dipenderà dall’evoluzione dei mercati. Il concept Urban SUV PHEV è concepito per una giovane clientela cinese, unendo un look moderno a tecnologie all’avanguardia.

Il Terrano PHEV Concept è un nome storico, essendo stato prodotta dalla metà degli anni ’80. Il modello a ruote alte è stato realizzato in cinque diverse serie, offrendo un nuovo modo di intendere l’off-road. Il SUV elettrico NX8, sviluppato attraverso la joint venture con la Dongfeng, introduce novità estetiche interessanti. Lunga 4,87 metri e con un passo di 2,92 metri, riprende i dettagli stilistici del V-Motion e li evolve con una nuova firma luminosa e alla mascherina sigillata. I fari a matrice di LED sono spostati sui lati e verso il basso rispetto alla striscia luminosa principale, e anche il logo si trasforma in un elemento illuminato.

Ivan Espinosa, presidente e CEO, ha annunciato: “Nella nostra visione, la Cina non è solo un mercato interno altamente competitivo, ma anche una fonte di innovazione, che ci consente di creare nuovo valore ed esperienze per i clienti in Cina e nei mercati globali. La tecnologia avanzata deve avere uno scopo preciso ed essere sperimentata direttamente dai clienti attraverso una mobilità più sicura, intuitiva e accessibile. La Cina è fondamentale per dare vita a questa convinzione”.