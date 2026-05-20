Nissan More, il successo della garanzia che si rigenera con un tagliando

Il traguardo dei venticinquemila clienti raggiunto in Italia conferma quanto il programma Nissan More abbia intercettato una reale necessità dei possessori di vetture non più nuovissime. Lanciato nell’ottobre del 2024, questo servizio ha saputo distinguersi nel panorama automobilistico per una filosofia basata sulla semplicità e sulla gratuità, offrendo una protezione concreta a chi guida veicoli che hanno già superato i tre anni di vita o la soglia dei 100.000 chilometri.

Come funziona

La particolarità di Nissan More risiede nel suo sistema di attivazione, che non richiede al cliente il pagamento di alcun premio assicurativo aggiuntivo. La copertura si attiva e si rinnova in modo automatico semplicemente effettuando il tagliando di manutenzione presso la rete ufficiale del marchio. Questo circolo virtuoso permette di estendere la protezione del veicolo anno dopo anno, fino al raggiungimento del decimo anno di età o al tetto dei 200.000 chilometri percorsi.

È un approccio che premia la fedeltà alla rete assistenziale ufficiale, trasformando un appuntamento di routine come il cambio dell’olio o dei filtri in un investimento sulla longevità del mezzo. Anche per chi non è stato regolare con le scadenze passate, Nissan ha previsto una via di recupero: l’attivazione rimane possibile se la vettura supera con esito positivo uno specifico protocollo di verifiche tecniche eseguito dai tecnici specializzati della rete.

Protezione estesa sui componenti meccanici ed elettrici

Nonostante la natura gratuita del servizio, la polizza assicurativa collettiva — emessa da Nissan International Insurance Ltd — interviene su una vasta gamma di elementi critici, spesso molto costosi da ripristinare in caso di guasto. La copertura include tutte le parti interne lubricate del motore, comprese la testata, il blocco motore e il coperchio dei bilancieri, oltre a componenti fondamentali come la catena di distribuzione, il turbocompressore e il compressore.

L’attenzione resta alta anche sulla trasmissione, con la tutela che abbraccia i cambi manuali e automatici, i convertitori di coppia, gli alberi di trasmissione e i differenziali. In un mercato che guarda con sempre più insistenza all’elettrificazione, il programma tutela anche i proprietari di modelli a zero emissioni, coprendo parti specifiche come l’inverter, il motore elettrico di trazione e il modulo di distribuzione dell’energia, garantendo così una serenità totale indipendentemente dalla tecnologia di propulsione scelta.

L’integrazione nel sistema di assistenza Promessa Nissan

Nissan More non nasce come un servizio isolato, ma si inserisce come pilastro fondamentale della Promessa Nissan, un ecosistema di assistenza pensato per eliminare ogni pensiero dalla mente dell’automobilista. Tra i vantaggi inclusi in questo pacchetto spicca l’assistenza stradale gratuita, attiva ventiquattro ore su ventiquattro e per trecentosessantacinque giorni l’anno, disponibile per chiunque rispetti il piano di manutenzione programmata.

L’offerta è completata da soluzioni di mobilità flessibili, come la possibilità di noleggiare auto di cortesia a tariffe agevolate, e dal supporto di un assistente personale dedicato che si occupa di ricordare le scadenze della revisione e dei tagliandi. Per chi desidera una gestione ancora più programmata dei costi, è inoltre disponibile il programma Experta, che permette di acquistare pacchetti prepagati di interventi bloccando il prezzo dei ricambi originali e della manodopera. Attraverso questa combinazione di servizi, Nissan dimostra che la cura del cliente non termina al momento della vendita, ma prosegue per tutta la vita utile del veicolo.