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Leapmotor C16 a passo lungo: le prime foto spia del SUV allargato

Leapmotor C16, il passo lungo dovrebbe migliorare il comfort della terza fila, punto critico del modello standard

Leapmotor C16 a passo lungo: le prime foto spia del SUV allargato
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Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 20 mag 2026
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La Leapmotor C16 sta per diventare più grande. Le prime foto spia della variante a passo lungo (LWB) del SUV mostrano un prototipo pesantemente camuffato ma con la carrozzeria allungata chiaramente visibile nel profilo laterale. La Casa cinese non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sul modello, ma queste immagini anticipano la direzione presa dal marchio su questo modello.

Come appare la Leapmotor C16 a passo lungo

Da queste prime immagini, per quanto con il prototipo camuffato, si può intuire come il design dei montanti A, B e C sembra lo stesso della versione standard. Un dettaglio che suggerisce che la versione LWB non si discosterà significativamente nell’estetica. L’assenza del paraurti posteriore nel prototipo lascia intuire un retrotreno ridisegnato. La principale novità sarà l’allungamento della parte posteriore, che dovrebbe tradursi in maggiore spazio per i passeggeri della terza fila, storicamente il punto debole dei grandi SUV a sei posti, Leapmotor C16 incluso.

Arriverà in Europa?

La C16 standard misura 4.915 mm di lunghezza con un passo di 2.825 mm ed è disponibile sia in versione completamente elettrica che con range extender (EREV), con batterie LFP. Il prossimo restyling, atteso a breve, porterà un motore posteriore potenziato a 200 kW (268 CV) per l’EREV e a 230 kW (308 CV) per il BEV. Le specifiche della versione LWB non sono ancora note, ma è probabile che condivida lo stesso powertrain.

La variante a passo lungo non è destinata a sostituire la Leapmotor D19, il SUV (elettrico e range extender) di punta del marchio cinese. La D19 è più grande, costerà circa il doppio in più rispetto alla C16 a passo lungo che si posizionerà tra i due modelli, riempiendo uno spazio nella gamma che oggi non è coperto.

Non è ancora confermato se e quando arriverà in Europa, ma con la crescita di Leapmotor nel Vecchio Continente non è da escludere questa eventualità.

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