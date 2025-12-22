Leapmotor D19, svelati gli interni del nuovo SUV che sarà elettrico e range extender

Leapmotor D19 è un SUV sia elettrico e sia range extender che in Cina arriverà sul mercato nel corso del 2026. Per la casa automobilistica sostenuta da Stellantis si tratta di un modello che possiamo considerare come la nuova ammiraglia. Fino ad ora, Leapmotor aveva svelato gli esterni e le principali specifiche dei powertrain. Adesso ne sappiamo molto di più in quanto la casa automobilistica ha finalmente svelato gli interni che offrono spazio, comfort e tecnologia. Il SUV a seconda della configurazione scelta potrà ospitare a bordo 5, 6 o 7 passeggeri. Entriamo nei dettagli e scopriamo l’abitacolo della nuova Leapmotor D19.

GLI INTERNI: SPAZIO E TECNOLOGIA

Lo stile dell’abitacolo è minimalista e la gestione delle principali funzionalità della vettura è concentrato all’interno del sistema infotainment. I pulsanti fisici sono ridotti davvero al minimo. Dietro al volante multifunzione troviamo uno schermo per la strumentazione da 10,25 pollici, mentre al centro della plancia è presente un display da 17,3 pollici per l’infotainment. Non manca un head-up display, mentre al posteriore è presente un mini schermo da 6 pollici per gestire alcune funzioni come la climatizzazione. Inoltre, è possibile avere anche un ulteriore schermo da 21,4 pollici che permette a chi si siede dietro di poter accedere a funzionalità legate all’intrattenimento.

Leapmotor D19 offre inoltre due pad per la ricarica wireless sul tunnel centrale due portabicchieri e un vano portaoggetti, oltre a un sistema audio di serie per il poggiatesta del conducente. Addirittura, c’è un sistema di profumazione che offre tre fragranze. Si tratta di un optional che piace nel mercato cinese. Per la seconda fila di sedili a disposizione ci sono pure dei tavolini pieghevoli. C’è pure un mini frigorifero da 8,1 litri e per migliorare il comfort a bordo, il SUV adotta vetri acustici. Curiosità, questo modello è dotato nell’abitacolo pure di un generatore di ossigeno. Perché? Stando a quanto riportato in passato dalla stampa cinese, questo accessorio è stato inserito probabilmente per rispondere alla recente tendenza dei viaggi nazionali verso regioni ad alta quota.

DIMENSIONI

Ricordiamo le altre caratteristiche di questo modello. Leapmotor D19 è lunga più di 5,2 metri, larga quasi 2 metri e ha un passo superiore a 3,1 metri. Il SUV adotta il linguaggio di design “Technology Natural Aesthetics 2.0". Il frontale in particolare si caratterizza per la presenza di fari dalle forme molto sottili, uniti tra loro da una striscia a LED. C’è pure una griglia inferiore che si apre/chiude automaticamente in base alla temperatura esterna e alle esigenze di raffreddamento.

MOTORI

Il modello elettrico è dotato di un doppio motore con una potenza complessiva di 540 kW (744 CV) ed è abbinato ad un pacco batteria da 115 kWh per un’autonomia di 720 km, ovviamente secondo il ciclo CLTC. Il SUV dispone di un’architettura a 1.000 V che permette ricariche ad altissima potenza. C’è poi il modello range extender che utilizza una piattaforma con architettura a 800 V. In questo caso i due motori elettrici offrono una potenza combinata di 400 kW (544 CV). Ad alimentare il tutto c’è una batteria da ben 80,3 kWh che offre un’autonomia in modalità puramente elettrica di 500 km (CLTC). C’è poi un’unità endotermica che funge da generatore. L’autonomia massima sfruttando il generatore non è stata ancora comunicata. Il prezzo dovrebbe essere compreso tra 250.000 e 300.000 yuan cioè tra 30.250 euro e 36.300 euro. Al momento non sappiamo se la nuova Leapmotor D19 arriverà anche in Europa oppure no.