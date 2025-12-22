Il 2025 d’oro di Maserati Corse: vittorie, nuovi progetti e un programma mondiale

Il 2025 si chiude come un anno da ricordare per Maserati Corse. Il percorso iniziato nel 2023, con il rientro ufficiale nelle competizioni a ruote coperte, sta dando frutti concreti e prestigiosi, confermando la solidità di un progetto che trova spazio nella lunga storia sportiva del marchio del Tridente.

A firmare l’annata è stato Philippe Prette, protagonista assoluto nella Am Class del GT2 European Series powered by Pirelli. Al volante della Maserati GT2 del team LP Racing, il pilota ha conquistato il titolo confermandosi campione dopo la vittoria ottenuta nello stesso campionato anche nel 2024.

Una stagione praticamente perfetta, costruita gara dopo gara: 10 successi su 12 prove disputate, numeri che non solo hanno garantito il titolo piloti, ma hanno consegnato anche il campionato al team LP Racing. Il riconoscimento ufficiale è arrivato il 22 novembre scorso, quando Prette è stato premiato durante gli SRO Motorsports Group Awards, ospitati nella Scuola Grande della Misericordia a Venezia, a suggello di un’annata esemplare sotto ogni aspetto.

Il 2026 e il progetto SRO GT Academy

Il percorso di crescita proseguirà nel 2026, anno che vedrà confermata la presenza delle vetture Maserati nel GT2 European Series. Debutto stagionale fissato per il 30 e 31 maggio sul circuito di Monza. Maserati ha inoltre anche aderito al progetto SRO GT Academy, presentato in occasione dell’ultima edizione della 24 Ore di Spa. Il nuovo format introduce una classe Silver e apre prospettive concrete per i giovani piloti: il vincitore del premio SRO GT Academy avrà infatti la possibilità di disputare un’intera stagione nella classe Silver o Pro Am della GT World Challenge Europe – Endurance Cup a partire dal 2027, al volante di una vettura della Casa del Tridente o di un altro brand.

Un programma globale sempre più ampio

Guardando al nuovo anno, i numeri raccontano l’ambizione del progetto sportivo: oltre 20 serie, più di 170 gare all’anno e più di 100 weekend di competizione distribuiti tra gennaio e dicembre. Maserati GT2 si prepara così a essere protagonista nelle principali serie a ruote coperte in tutto il mondo.

In questo panorama si inserisce anche una novità di rilievo: l’ingresso nel campionato statunitense International GT, che per la prima volta apre le proprie griglie sia alla Maserati GT2 sia alla MCXtrema, entrambe ammesse nella categoria GTX.

L’International GT e i circuiti leggendari

Il campionato International GT porterà in pista alcune delle GT più rappresentative del panorama attuale, chiamate a confrontarsi su circuiti che hanno fatto la storia del motorsport americano. La nuova stagione scatterà a Sebring, nel weekend compreso tra il 26 febbraio e il primo marzo. Poi si andrà a Road Atlanta dal 12 al 15 marzo. In primavera sono previste le tappe a Lime Rock dal 21 al 23 maggio, e Mid-Ohio (11-14 giugno) oltre Road America (25-28 giugno). L’estate vedrà il passaggio a Watkins Glen, in programma dal 16 al 19 luglio, prima della ripresa autunnale con VIR (17-20 settembre), Laguna Seca (2-4 ottobre) e Barber (16-18 ottobre). A chiudere la stagione sarà l’appuntamento di COTA, previsto dal 5 all’8 novembre.

Endurance Pack e nuove opportunità sportive

L’ingresso nell’International GT rappresenta un ulteriore tassello che amplia il ventaglio di competizioni accessibili alla Maserati GT2. Un percorso iniziato già nel 2025, quando l’introduzione dell’Endurance Pack ha consentito alla vettura di essere protagonista in un numero sempre maggiore di serie e contesti agonistici.

Verso il centenario nelle corse

La Casa del Tridente si avvicina così a una stagione dal valore sportivo e simbolico particolarmente elevato. Maserati celebrerà infatti il prossimo anno i 100 anni dal debutto nelle competizioni, avvenuto nel 1926, quando la Maserati Tipo 26, prima vettura a portare il Tridente sul cofano, prese parte alla Targa Florio conquistando una vittoria di classe.