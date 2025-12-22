In offerta il kit per il tagliando con filtri, candele e olio motore

Questi giorni di festa possono essere l’occasione per prendersi cura della propria auto. Non solo per una pulizia approfondita, magari prima di partire per qualche giorno di vacanza, ma anche per sostituire l’olio motore, i filtri e le candele di accensione. Se è da più di un anno o 10.000/15.000 km che non sostituisci olio e filtri della tua auto, l’offerta sul kit tagliando per i motori Fiat 1.1, 1.2 e 1.4 a benzina, GPL e metano, può essere l’occasione ideale per farlo. Su eBay è in offerta un kit completo di olio, filtri e candele a meno di 60€.

Che cosa comprende un kit tagliando e perché è importante

Fare il tagliando della propria auto significa sostanzialmente sostituire tutti i filtri (filtro olio, filtro aria e filtro abitacolo) e dell’olio motore. Il filtro dell’olio ha il compito di trattenere le impurità generate dall’usura interna del motore e dalla combustione. Senza un’efficace filtrazione, queste impurità continuerebbero a circolare, accelerando il degrado delle parti mobili del motore. Il filtro dell’aria, invece, trattiene polveri e particelle presenti nell’ambiente, assicurando che l’aria immessa nel motore sia il più possibile pulita e ideale per una combustione efficiente.

Similmente il filtro abitacolo trattiene le impurità presenti nell’abitacolo così da restituire aria pulita e sana da respirare. Le candele di accensione svolgono un ruolo molto importante nel funzionamento della propria auto. Se usurate, infatti, possono causare accensioni incomplete, perdita di potenza e aumento dei consumi. Per questo è consigliato sostituirle a ogni tagliando.

Un elemento chiave di questo kit è la presenza dell’olio motore che rende il prezzo ancora più conveniente. Con questo kit si ha la possibilità di effettuare il tagliando completo sulla propria Fiat 500, Fiat Grande punto, Fiat Idea, Fiat Panda, Fiat Punto, Fiat Punto EVO, Lancia Musa e Lancia Ypsilon.