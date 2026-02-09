Proteggi il sottoscocca della tua auto da ruggine e corrosione con questo lubrificante in offerta

Occhio non vede cuore non duole. Così la saggezza popolare. Un detto, però, che non si addice alla cura della propria auto. Perché spesso è proprio ciò che non si vede che deve essere curato di più per evitare che, in futuro, il cuore (e il portafogli) soffra particolarmente. Da questo punto di vista nella manutenzione dell’auto spesso si sottovaluta o ignora del tutto il sottoscocca, ovvero quella parte della macchina che non vediamo ma che è costantemente esposta a umidità, fango, sabbia e detriti che colpiscono parti anche importanti della vettura. Prendersene cura è possibile con questo protettivo antiruggine Ma-Fra in vendita su eBay a meno di 25€.

Come funziona il trattamento protettivo

Il lubrificante protettivo sviluppato da Ma-Fra è stato studiato per impedire la formazione di ruggine e mantenere efficienti gli organi soggetti a sfregamento. La formulazione è basata su materie prime selezionate che consentono di ottenere un comportamento diverso rispetto ai tradizionali prodotti a base di grafite.

La protezione non indurisce con il passare del tempo e rimane oleosa, caratteristica che permette di preservare la scorrevolezza delle parti trattate. La pellicola lubrificante aderisce al metallo e resiste all’azione meccanica del lavaggio, mantenendo un potere protettivo paragonabile ai grassi specifici utilizzati in ambito professionale. Un altro elemento interessante di questo prodotto riguarda l’assenza di sostanze bituminose. Questo evita colature e facilita l’applicazione senza sporcare l’area di lavoro, un dettaglio utile soprattutto per un lavoro fai da te.

L’utilizzo di un trattamento di questo tipo aiuta a prevenire la corrosione su tiranti, supporti, elementi delle sospensioni e parti metalliche a vista. In questo modo non solo si migliora l’integrità dei singoli pezzi, ma si riducono tutti quei cigolii e rumori che compaiono con l’usura e il passare del tempo.