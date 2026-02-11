Perché questo tester della batteria (a meno di 40€) può essere molto utile

La batteria è uno dei componenti più importanti di un’automobile. Se non funziona si rischia di rimanere bloccati e di non poter usare il proprio mezzo. Ma non sempre i problemi di avviamento di un’automobile sono riconducibili alla batteria. In questi casi i comuni tester non riescono a identificare il motivo di quel problema. Rivelandosi parzialmente inutili. Poter avere a disposizione strumenti come il tester Ancel BA101, in vendita su eBay a meno di 40€, permette di avere una panoramica più dettagliata. Cosa lo rende diverso dagli altri strumenti diagnostici? Che non si limita a mostrare un valore istantaneo, ma interpreta come si stia degradando la struttura delle celle della batteria e fare una valutazione sia dell’impianto di avviamento che di quello di ricarica. È uno strumento che, per le sue potenzialità, può rivelarsi davvero molto utile.

Come funziona la misurazione basata sulla conduttanza

La tecnologia utilizzata dal tester Ancel BA101 sfrutta piccole onde elettriche per capire come la batteria reagisce ai cambiamenti di carico. Non viene sottratta energia e non esiste il rischio di danneggiare l’accumulatore. Il risultato non è una semplice lettura della tensione, ma una stima della capacità effettiva. Si tratta di dati che raccontano quanta vita utile rimane e quanta carica è disponibile in un dato momento.

La possibilità di analizzare anche il comportamento del motorino di avviamento e del circuito di ricarica offre un quadro completo e più dettagliato. È un supporto utile per capire se un avviamento lento dipende dalla batteria o se l’alternatore non sta restituendo energia in modo corretto.

È uno strumento che restituisce una diagnosi più approfondita così da circoscrivere il problema e individuare più velocemente (e spendendo meno) il problema. Per poi risolverlo definitivamente.