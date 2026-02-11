Cerca

Perché questo tester della batteria (a meno di 40€) può essere molto utile

Uno strumento economico ma completo per valutare non solo lo stato della batteria.

Perché questo tester della batteria (a meno di 40€) può essere molto utile
Vai ai commenti
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 11 feb 2026

La batteria è uno dei componenti più importanti di un’automobile. Se non funziona si rischia di rimanere bloccati e di non poter usare il proprio mezzo. Ma non sempre i problemi di avviamento di un’automobile sono riconducibili alla batteria. In questi casi i comuni tester non riescono a identificare il motivo di quel problema. Rivelandosi parzialmente inutili. Poter avere a disposizione strumenti come il tester Ancel BA101, in vendita su eBay a meno di 40€, permette di avere una panoramica più dettagliata. Cosa lo rende diverso dagli altri strumenti diagnostici? Che non si limita a mostrare un valore istantaneo, ma interpreta come si stia degradando la struttura delle celle della batteria e fare una valutazione sia dell’impianto di avviamento che di quello di ricarica. È uno strumento che, per le sue potenzialità, può rivelarsi davvero molto utile.

Acquista il tester Ancel BA101 a meno di 40€

Come funziona la misurazione basata sulla conduttanza

La tecnologia utilizzata dal tester Ancel BA101 sfrutta piccole onde elettriche per capire come la batteria reagisce ai cambiamenti di carico. Non viene sottratta energia e non esiste il rischio di danneggiare l’accumulatore. Il risultato non è una semplice lettura della tensione, ma una stima della capacità effettiva. Si tratta di dati che raccontano quanta vita utile rimane e quanta carica è disponibile in un dato momento.

ANCEL BA101 TESTER BATTERIA AUTO 12V ANALIZZATORE PROFESSIONALE 100-2000 CCA

ANCEL BA101 TESTER BATTERIA AUTO 12V ANALIZZATORE PROFESSIONALE 100-2000 CCA

39,95
Vedi l’offerta

La possibilità di analizzare anche il comportamento del motorino di avviamento e del circuito di ricarica offre un quadro completo e più dettagliato. È un supporto utile per capire se un avviamento lento dipende dalla batteria o se l’alternatore non sta restituendo energia in modo corretto.

Acquista il tester Ancel BA101 a meno di 40€

È uno strumento che restituisce una diagnosi più approfondita così da circoscrivere il problema e individuare più velocemente (e spendendo meno) il problema. Per poi risolverlo definitivamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
Questi guanti da moto sono ideali per l’utilizzo quotidiano. E sono anche in offerta
Offerte e Promozioni
Come pulire i sedili dalle macchie di pioggia e umidità con questo prodotto in offerta
Offerte e Promozioni
Cera rapida spray: la soluzione per proteggere la vernice dell’auto dal fango spendendo poco
Offerte e Promozioni
Migliora la luminosità dei fari con questo kit professionale a prezzo scontato
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.