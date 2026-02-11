Novità Opel Zafira: per il monovolume arriva un nuovo motore diesel

Per Opel Zafira arriva una nuova motorizzazione diesel che va ad affiancare la versione elettrica del monovolume. Con questa novità, la casa automobilistica punta ad offrire ai clienti la completa libertà di decidere quale motorizzazione meglio si adatti alle loro esigenze.

NUOVO MOTORE DIESEL

Dunque, Opel Zafira si potrà adesso scegliere anche con un motore diesel da 2,2 litri conforme alla normativa Euro 6e. Tale unità è in grado di erogare 132 kW (180 CV) di potenza e 400 Nm di coppia. Il tutto è abbinato ad un cambio automatico a 8 rapporti. La casa automobilistica racconta che questo propulsore, con iniezione diretta e un sistema ottimizzato di ricircolazione dei gas di scarico, può contare su di un’efficienza superiore e emissioni inferiori rispetto alle generazioni diesel precedenti. Il risultato? Una riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2 fino al 13%. Parlando delle prestazioni, nuova Opel Zafira diesel è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi e raggiungere una velocità massima di 185 km/h.

La nuova motorizzazione è disponibile sia per la variante Opel Zafira passo medio di 4,98 metri lunghezza sia per la Opel Zafira passo lungo da 5,33 metri. Il monovolume, sia nella versione elettrica e sia in quella nuova diesel offre la possibilità di poter ospitare a bordo fino a 9 passeggeri, rendendolo un’opzione interessate per chi offre servizi di navetta. Le porte scorrevoli elettriche controllate da sensori su entrambi i lati del veicolo facilitano l’ingresso e l’uscita dalla seconda e dalla terza fila. Il monovolume offre anche fino a 4.900 litri di carico nella versione passo lungo con i sedili posteriori abbattuti.

PREZZI

I prezzi di Opel Zafira partono da 43.250 euro.

ANCHE PER OPEL VIVARO

La nuova motorizzazione diesel da 2,2 litri è disponibile anche per la gamma Opel Vivaro. Infatti, Opel Vivaro Combi è disponibile anche con il nuovo motore da 132 kW (180 CV). I clienti professionali di Opel Vivaro furgone possono scegliere tra varie versioni di veicoli commerciali con potenza di 110 kW (150 CV) in combinazione con un cambio manuale a sei marce o automatico a otto rapporti. Rimane disponibile sempre la versione elettrica Opel Vivaro Electric.