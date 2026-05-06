Opel Corsa GSE, la più potente di sempre: 0 - 100 km/h in 5,5 secondi

Andando a scavare a ritroso nel tempo, non possiamo non gioire per quell’epoca in cui le piccole utilitarie di tutti i giorni si potevano ordinare in versione pepata. Uno sfizio e un divertimento per più di una generazione, che in Italia ha dato l’abbrivio alla categoria delle “bare a quattro ruote“, un nome un po’ macabro ma che ben descriveva queste auto leggere, potenti ma anche pericolose. Al di fuori dei nostri confini, le “bare" venivano (e vengono) chiamate “hot hatch" e fra queste c’era anche la Opel Corsa GSi. Una vettura che ha infiammato i cuori di tantissimi a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso. Ora, quella pesante eredità viene raccolta dalla Opel Corsa GSE, che modifica una lettera ma riporta in auge quel filone di vetture, seppur con una nuova declinazione elettrica.

Ingegneria tattile per un’era digitale

Mentre molti produttori si concentrano esclusivamente sulla potenza bruta dei motori elettrici, la Corsa GSE sceglie una strada più raffinata, puntando sulla precisione del feedback meccanico. Sotto la superficie, i tecnici Opel hanno installato un differenziale a slittamento limitato Torsen multi-piastra abbinato alla trazione anteriore. È un dettaglio che cambia molto, poiché permette alla vettura di scaricare a terra i suoi 345 Nm di coppia con una direzionalità sconosciuta alle elettriche convenzionali, garantendo una stabilità e una maneggevolezza che parlano direttamente al guidatore.

Il telaio è stato oggetto di una cura specifica, con un assetto sportivo ribassato e ammortizzatori idraulici progettati per offrire una risposta diretta e sincera. Quando la velocità sale, entra in gioco un impianto frenante ad alte prestazioni firmato Alcon, dotato di pinze a quattro pistoni che promettono una decelerazione immediata e modulabile, fondamentale per domare i 207 kW (281 CV) di potenza massima. Questi numeri fanno della novella GSE la Corsa più potente mai prodotta.

Contrasti cromatici e citazioni storiche

Esteticamente, la Corsa GSE gioca la carta del tutto “senza compromessi". La scelta cromatica esalta la pulizia delle linee e la sua aggressività: la vernice bianca scintillante della carrozzeria funge da tela per i numerosi dettagli in nero profondo, che rivestono il tetto, lo spoiler posteriore e le rifiniture sui passaruota allargati. I cerchi a tre razze da 18 pollici, calzati da pneumatici Michelin Pilot Sport 4S, non sono solo belli da vedere, ma uno strumento per massimizzare il grip laterale.

L’abitacolo, invece, è un luogo dove la nostalgia va a incastrarsi in maniera armonica con la tecnologia. I sedili performanti, rivestiti in Alcantara, sono un esplicito omaggio alla prima Opel Corsa A GSi, richiamata attraverso le storiche coperture a scacchi neri, grigi e gialli. Le cinture di sicurezza giallo brillante aggiungono una nota di colore vibrante in un ambiente dominato dalla modernità digitale. Davanti al pilota, lo schermo digitale da 10 pollici non si limita alla navigazione, ma visualizza in tempo reale le forze G e i dati sulla gestione termica della batteria, permettendo di monitorare costantemente la salute del sistema durante l’uso intensivo.

Versatilità e debutto

Nonostante le prestazioni da primato — con uno 0-100 km/h coperto in appena 5,5 secondi — la Corsa GSE rimane fedele alla sua natura di auto da tutti i giorni. La presenza del caricabatterie bidirezionale (V2L) è l’esempio perfetto di questa dualità: la stessa batteria da 54 kWh che permette di raggiungere i 180 km/h può essere utilizzata per alimentare una griglia elettrica o una e-bike durante una sosta. Un po’ come accade sulla recente Peugeot 208 GTi.

In attesa di vederla dal vivo al Salone dell’Auto di Parigi in ottobre, la Corsa GSE si presenta già oggi come una “hot hatch" capace di toccare l’anima degli appassionati, dimostrando che l’emozione del marchio Grand Sport Electric è pronta a farsi sentire.