Opel Mokka GSE Rally: le date del campionato monomarca elettrico

Mancano tre mesi all'inizio della stagione 2026 ADAC Opel GSE Rally ma già se ne parla molto: ecco il calendario completo delle gare

Gabriele Lupo
Pubblicato il 16 feb 2026

Mancano tre mesi al via della stagione 2026 ADAC Opel GSE Rally ma è già un fenomeno mediatico ed è chiaro come il campionato monomarca elettrico fisserà dei nuovi livelli nel rally internazionale. Il calendario è fittissimo e, con l’imminente arrivo del nuovo Opel Mokka GSE Rally, è stata infiammata la curiosità dei piloti: sette gare in sei nazioni, incluso il tradizionale Rally di Sanremo in Italia. 

Stando ai meri dati tecnici, il veicolo da competizione nel primo campionato monomarca rally elettrico al mondo, promette prestazioni di livello: potenza fino a 207 kW (281 CV) e una coppia di 345 Nm. Il telaio è stato tarato specificamente per le competizioni e il pacchetto della vettura è stato testato in un evento di prova organizzato da Opel Motorsport al quale hanno partecipato 26 piloti da tutta Europa.

Il programma di sviluppo della Opel Mokka Rally GSE procede secondo la tabella di marcia e si concluderà in primavera, con l’omologazione in base alle nuove normative eRally5. 

Team e piloti possono già ordinare la vettura da rally elettrica a batteria, dotata di DNA GSE e capace di offrire prestazioni paragonabili a una Rally4, al prezzo di 67.900 euro IVA esclusa. 

Le prime consegne della vettura ai clienti sono previste per la seconda metà del mese di aprile 2026, così da consentire alle squadre un’adeguata preparazione in vista dell’avvio della stagione dell’ADAC Opel GSE Rally Cup, che prenderà il via con l’ELE Rally nei pressi di Eindhoven, nei Paesi Bassi.

Di seguito l’elenco delle gare nel Calendario 2026 ADAC Opel GSE Rally Cup, organizzato in modo chiaro e uniforme:

  • 29/30 maggio – Rally ELE, Eindhoven (Paesi Bassi)
  • 13/14 giugno – Rallye Vosges Grand-Est, Gérardmer (Francia)
  • 17/18 luglio – Rallye Weiz, Weiz (Austria)
  • 14/15 agosto – ADAC Saarland-Palatinate Rally, St. Wendel – DRM (Germania)
  • 25/26 settembre – ADAC Rallye Stemweder Berg, Lubbecke – DRM (Germania)
  • 17/18 ottobre – Rally Sanremo, Sanremo (Italia)
  • 28/29 novembre – Spa Rally, Spa (Belgio)

 

