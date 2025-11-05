Nuova Opel Mokka GSE, ordini al via: 280 CV con differenziale Torsen, ecco quanto costa

Partono ufficialmente in Italia gli ordini della nuova Opel Mokka GSE. Si tratta della versione più sportiva del suo SUV elettrico che era stata presentata ufficialmente alla fine di luglio. Adesso, questo modello entra nella gamma della casa automobilistica nel nostro Paese. Nuova Mokka GSE punta tutto sul divertimento di guida grazie all’assetto messo a punto dalla casa automobilistica sfruttando la sua esperienza nelle competizioni rally.

DAI RALLY ALLA STRADA

Nuova Opel Mokka GSE adotta buova parte delle tecnologie derivate dal prototipo elettrico per le competizioni rally. Ad esempio, Opel Mokka GSE ha un differenziale a slittamento limitato multidisco Torsen, nonché un telaio con assali appositamente progettati e nuovi ammortizzatori idraulici. Il tutto per offrire una dinamica di guida di alto profilo per consentire a chi si metterà alla guida di questa vettura di divertirsi. Anche tutti i componenti ad alta tensione di Opel Mokka GSE di serie provengono da Opel Mokka GSE Rally.

Il powertrain comunque è sostanzialmente lo stesso che troviamo su Alfa Romeo Junior Veloce e Abarth 600e. Dunque, abbiamo un motore elettrico in grado di erogare una potenza massima di oltre 280 CV (281 CV per la precisione) e una coppia di 345 Nm. Parlando della prestazioni, Mokka GSE accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 200 km/h. Sono 3 le modalità di guida disponibili: Eco, Normal e Sport. Il tutto è alimentato dalla solita batteria da 54 kWh che permette un’autonomia WLTP di 336 km.

Per questo modello, Opel ha predisposto anche un body kit specifico che rende il look del SUV più grintoso ma senza eccessi. All’interno, invece, sono presenti speciali sedili in Alcantara GSE Performance con poggiatesta integrati.

PREZZI

Quanto costa la nuova Opel Mokka GSE in Italia? Il listino parte da 47.300 euro. Questo modello va così ad aggiungersi alla gamma del SUV offerta sia con motorizzazioni benzina, Mild Hybrid e 100% elettriche.