BMW Serie 1 pronta a cambiare in stile Neue Klasse: un render si immagina la nuova i1 elettrica

BMW sta lavorando al rinnovo della sua gamma di vetture che si caratterizzeranno quasi tutte per adottare il nuovo stile di design Neue Klasse che ha debuttato sulla nuova BMW iX3. Il prossimo anno arriverà la nuova BMW i3 e abbiamo già visto diverse foto spia di nuovi modelli come la nuova BMW iX4. Anche la “piccola" BMW Serie 1 si sta avvicinando ad un nuovo capitolo della sua storia. Sappiamo già che arriverà una nuova generazione che probabilmente sarà sia endotermica/ibrida e sia 100% elettrica. In particolare, il modello elettrico dovrebbe andare a chiamarsi BMW i1. Come potrebbe essere? Certamente adotterà il nuovo stile di design del marchio tedesco e partendo proprio da questo importante dettaglio, c’è chi ha iniziato ad immaginarsi quali potrebbero essere le sue forme, come nel render che vi proponiamo.

NUOVA BMW I1: SE FOSSE COSÌ?

Il designer Sugar Design, per realizzare la futura BMW i1 ha fuso elementi dei passati concept BMW con la nuova iX3. Il frontale si caratterizza, ad esempio, per l’ultima interpretazione della griglia a doppio rene di BMW. Tuttavia, a differenza di quanto vediamo sul SUV elettrico, nel render troviamo il design della griglia che avevamo visto nel concept della berlina Neue Klasse. La vettura presenta poi un tetto allungato e un lunotto posteriore fortemente inclinato, che conferiscono ala BMW i1 un aspetto da Shooting Brake.

All’inizio di quest’anno, la casa automobilistica aveva sottolineato l’importanza della Serie 1 a combustione interna, affermando che avrebbe avuto una vita ancora lunga. L’attuale modello è fondamentale soprattutto in mercati come Grecia, Spagna e Italia. I dettagli della prossima generazione della Serie 1 e della i1 sono ancora molto pochi. La casa automobilistica sta comunque lavorando ad un rinnovo della una gamma e stando a passate dichiarazioni, entro il 2027 quasi tutta la gamma del costruttore tedesco avrà adottato il nuovo design Neue Klasse. Dunque, pare che non dovrà passare molto tempo prima di scoprire novità sul futuro della Serie 1.