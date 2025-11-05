Nuova BMW iX4, prime foto spia del SUV Coupé in stile Neue Klasse
BMW sta lavorando ad un nuovo SUV Coupé elettrico che dovrebbe chiamarsi iX4 e condividere la piattaforma della nuova iX3
La BMW X4 sta per uscire di scena. Come abbiamo scritto circa un mese fa, alla fine di novembre la produzione del SUV Coupé terminerà e per questo modello non è previsto un’erede diretto. In passato si speculava della possibilità che la casa automobilistica potesse arrivare a proporre una BMW iX4 basata sulla piattaforma Neue Klasse da lanciare sul mercato come versione SUV Coupé della nuova BMW iX3. A quanto pare sembra che sarà così perché questo modello è stato effettivamente fotografato.
NUOVA BMW IX4, COME SARÀ?
Ovviamente il muletto appare ancora camuffato con pellicole che coprono la carrozzeria. Tuttavia, si possono osservare diverse cose interessanti. Infatti, a prima vista la vettura sembra caratterizzarsi per un frontale del tutto simile a quello della nuova BMW iX3. Fari, griglia, paraurti, cofano e parafanghi sembrano analoghi a quelli del nuovo SUV elettrico. Le cose cambiano spostandoci al posteriore. Il profilo è stato infatti rivisto con una linea del tetto spiovente che termina in una coda in stile fastback. Il lunotto posteriore mostra un’angolazione più accentuata rispetto a quella dell’attuale X4 e presenta un piccolo spoiler all’estremità.
Al posteriore, la vettura sembra essere dotata di fari a LED dalle forme sottili, mentre la targa è stata collocata sul paraurti. Rispetto alla nuova iX3 che già conosciamo, la versione SUV Coupé oltre a disporre di un migliore Cx, dovrebbe essere leggermente più lunga. A titolo di riferimento ricordiamo che la nuova BMW iX3 misura 4.783 mm in lunghezza.
Le foto spia non mostrano l’abitacolo ma possiamo immaginare che gli interni saranno i medesimi di quelli della BMW iX3 e quindi troveremo il nuovo sistema Panoramic iDrive. I motori? L’offerta dovrebbe rispecchiare quella della nuova iX3 che al momento è proposta solamente nella versione iX3 50 xDrive con doppio motore e 469 CV. Quanto arriverà la nuova BMW iX4? Si vocifera per la fine del 2026 e quindi ci sarà modo di saperne di più su questo modello nel corso dei prossimi mesi.
