BMW X4 addio, il SUV Coupé ci saluta. Niente eredi anche per Serie 8 e Z4

BMW dispone di una gamma particolarmente ampia ma a quanto pare alcuni di questi modelli stanno per salutare il mercato e non avranno eredi diretti, come parte di un rinnovamento che la casa automobilistica tedesca sta portando avanti e che è iniziato con il lancio della nuova BMW iX3. Quali sono questi modelli che gradualmente saranno eliminati? Stiamo parlando delle BMW X4, BMW Serie 8 e BMW Z4.

ADDIO A BMW X4

Partiamo dalla BMW X4, un SUV Coupé introdotto nel 2018 e che poi ha ricevuto un restyling nel 2021. La sua controparte SUV, la BMW X3, è passata alla nuova generazione nel 2024. Il SUV Coupé, invece, terminerà la sua carriera con l’attuale modello. Niente erede diretto. La notizia è stata confermata da un portavoce BMW ad Auto Motor Und Sport : “La BMW X4 è attualmente disponibile solo con le motorizzazioni 20d, 30d e M40d. I motori a benzina non sono più prodotti a partire dal 30 settembre 2025“. Secondo il rapporto, la produzione del SUV terminerà a novembre 2025. Si vocifera, però, che possa arrivare una nuova BMW iX4, probabilmente costruita sulla stessa piattaforma Neue Klasse della iX3. Per il momento si tratta solo di speculazioni dato che di ufficiale non c’è nulla.

NIENTE EREDE ANCHE PER BMW SERIE 8 E BMW Z4

In silenzio e senza particolari avvisi è stata ritirata dal configuratore anche la BMW Serie 8 che non è più configurabile in nessuna delle varianti precedentemente offerte dalla casa automobilistica. Sul mercato americano è ancora ordinabile ma l’attuale Model Year sarà l’ultimo. Lanciata nel 2018, la Serie 8 ha poi ricevuto un aggiornamento nel 2022. La casa automobilistica non ha poi parlato di erede cosa che non stupisce dato che questo modello non ha mai fatto grandi numeri. L’azienda ha recentemente presentato la speciale M850i ​​Edition M Heritage, con una produzione limitata a 500 unità in tutto il mondo. Questo modello sarà probabilmente il canto del cigno della Serie 8, che è servita anche come base per le versioni speciali Skytop e Speedtop.

Presto ci dirà addio anche la roadster BMW Z4 ancora presente nel configuratore. Inizialmente la produzione doveva terminare già ad ottobre 2025 ma poi la casa automobilistica ha deciso di prolungare la vita di questo modello fino ai primi mesi del 2026 a seguito di un aumento delle vendite della Z4, soprattutto negli USA, grazie all’introduzione di una versione con il cambio manuale. Al momento non sembrano esserci piani per un’erede diretta. Ricordiamo che la Z4 nasce da un progetto congiunto con Toyota. Anche la “gemella" GR Supra sta per uscire di produzione e pare che la casa automobilistica giapponese voglia darle in qualche modo un’erede che, però, sarà sviluppata internamente.