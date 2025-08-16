BMW M850i Edition M Heritage: prestazioni e stile in una serie limitata unica

Ancora più stile e ricercatezza per la nuova BMW M850i Edition M Heritage che la casa automobilistica tedesca ha svelato alla Monterey Car Week. L’attuale generazione della BMW Serie 8 sta per congedarsi essendo sul mercato dal 2018. Prima di salutarla, la Casa di Monaco di Baviera ha voluto realizzare una serie speciale che guarda alla storia di questo modello. Infatti, è ispirata alla Serie 8 originale, la E31, andando a reinterpretare il fascino senza tempo del modello originale. Complessivamente, ne saranno realizzate 500 unità.

PER CELEBRARE UN PEZZO DI STORIA DI BMW

Questa edizione speciale si basa sulla M850i xDrive Gran Coupé ed uno degli elementi chiave che la caratterizza è il colore. Infatti, BMW ha deciso di riproporre cinque tonalità classiche del catalogo originale della E31: Bright Red, Mauritius Blue metallic, Cosmos Black metallic, Oxford Green metallic e Daytona Violet metallic. BMW M850i Edition M Heritage dispone anche di un tetto in carbonio personalizzato da strisce con il tricolore tipico del marchio M. La dotazione di serie prevede pure specifici cerchi in lega da 20 pollici con finitura bicolore Orbit Grey. Questa esclusiva edizione speciale include anche il pacchetto M Sport Professional che offre i freni M Sport con pinze nere.



Anche l’abitacolo è stato personalizzato in questa serie speciale dove troviamo Alcantara su cruscotto, pannelli delle portiere e cielo dell’abitacolo. I sedili M Sport sono rivestiti in pelle Merino Nera e Alcantara con motivo a rombi e badge M sui poggiatesta. Gli interni presentano ulteriori dettagli ispirati alla tradizione, tra cui cuciture con il tricolore del marchio M, la scritta M850i sul portabicchieri e sui battitacco oltre ad una targhetta numerata sulla console centrale. Le finiture in fibra di carbonio opaca completano il tutto. La dotazione di serie è particolarmente completa e tra le altre cose sono inclusi pure il sistema audio Bowers & Wilkins Diamond Surround ed il pacchetto Driving Assistance Professional.

MOTORE: V8 DA OLTE 500 CV

Il cuore pulsante della BMW M850i Edition M Heritage è un motore V8 biturbo di 4,4 litri di cilindrata in grado di erogare 530 CV e 723 Nm di coppia. Il tutto è abbinato ad un cambio automatico a 8 rapporti. Parlando delle prestazioni, l’accelerazione da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) richiede appena 3,9 secondi. La velocità massima è limitata a 250 km/h.

PREZZO

Solo 500 unità con l’inizio della produzione previsto per novembre 2025. Il prezzo? 130.400 dollari.