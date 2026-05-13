Oliver Zipse lascia la carica di CEO del BMW Group, si chiude un'era

La 106ª Assemblea Generale Annuale di BMW AG non ha rappresentato solo un momento utile per tracciare i bilanci, ma è stata l’occasione per chiudere un corso e aprirne un altro, il veterano Oliver Zipse, CEO dal 2019 ma da 35 anni in azienda, lascia il suo incarico a Milan Nedeljković.

L’eredità e il futuro

Come anticipato, il mandato di Oliver Zipse si conclude dopo 35 anni di servizio, di cui gli ultimi sette passati al vertice come Presidente del Consiglio di Amministrazione. La sua leadership è stata contraddistinta dalla capacità di mantenere una rotta chiara anche in tempi di estrema instabilità e crisi globali, come quella pandemica. Tuttavia, il suo contributo più significativo rimane l’aver avviato il progetto NEUE KLASSE, una generazione di veicoli destinata a riscrivere gli standard tecnologici ed emozionali del marchio. Ne un esempio la già apprezzata iX3, ma ne seguiranno altre.

“Me ne vado con un profondo senso di gratitudine“, ha dichiarato Zipse, sottolineando come il team di Monaco stia già plasmando la mobilità del futuro con spirito pionieristico. Il testimone passa ora a un leader che ha fatto della gestione complessa e della concretezza imprenditoriale il proprio marchio di fabbrica.

Un leader orientato agli obiettivi

A partire dal 14 maggio, la guida operativa del Gruppo è affidata a Milan Nedeljković. Entrato in azienda nel 1993 come tirocinante, il nuovo CEO porta con sé una profonda esperienza internazionale maturata nella gestione della qualità e della produzione in siti chiave come Oxford, Lipsia e Monaco.

Nedeljković assume l’incarico con una missione precisa: trasformare il potenziale della NEUE KLASSE in un successo commerciale senza precedenti. “In un ambiente dinamico, sono necessarie azioni coerenti“, ha affermato il nuovo CEO, ponendo l’accento su redditività e velocità come fattori cruciali per mantenere la marcia in più che il Gruppo possiede a livello globale. Il suo approccio integra una rigorosa attenzione all’uso responsabile delle risorse, sia economiche che ecologiche, garantendo una crescita che sia al contempo solida e sostenibile.

Una squadra rinnovata

La nuova struttura di vertice vede l’ingresso del Dr. Raymond Wittmann nel Consiglio di Amministrazione con la responsabilità della divisione Produzione, succedendo proprio a Nedeljković. Wittmann, entrato nel Gruppo nel 2015 e già responsabile della Strategia aziendale, è chiamato a coniugare il pensiero strategico con l’eccellenza operativa necessaria per gestire gli oltre 30 stabilimenti produttivi mondiali del Gruppo.

I numeri di un colosso in salute

Questo nuovo capitolo si apre su fondamenta finanziarie eccezionali. Il BMW Group ha chiuso il 2025 confermando la sua posizione di leader mondiale nel settore premium. Di seguito i freddi numeri, che meglio di altri parametri possono raccontare questo scenario:

vendite globali: oltre 2,46 milioni di automobili e 202.500 motocicli;

oltre 2,46 milioni di automobili e 202.500 motocicli; fatturato: 133,4 miliardi di euro;

133,4 miliardi di euro; utile al lordo delle imposte: 10,2 miliardi di euro;

10,2 miliardi di euro; forza lavoro: 154.540 dipendenti al termine dell’esercizio 2025.

In questo scenario, l’Italia si conferma un mercato vitale, essendo uno dei sei principali a livello mondiale per il Gruppo, con una presenza che dura da oltre 50 anni e che oggi dà lavoro a 850 collaboratori. La sfida di Nedeljković sarà ora quella di guidare questa imponente macchina industriale verso i nuovi traguardi della mobilità elettrica e digitale, mantenendo intatto il DNA di eccellenza che da sempre contraddistingue i marchi BMW, MINI e Rolls-Royce.