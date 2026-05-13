Stellantis Pro One al Transpotec: numeri da leader e la novità TRIS

Al salone internazionale Transpotec Logitec 2026 di Fiera Milano Rho abbiamo incontrato anche Stellantis Pro One. Parliamo della Business Unit del Gruppo dedicata ai veicoli commerciali, che è si presentata all’evento con un messaggio deciso: “Siamo una realtà consolidata con una gamma rinnovata e abbiamo la forza di una leadership di mercato che, in Italia, non sembra conoscere rivali“.

Una leadership scritta nei numeri

Non si tratta solo di parole al vento ma di fatti concreti. I dati del primo quadrimestre dell’anno dicono che Stellantis Pro One ha blindato la sua posizione di vertice in Italia con una quota di mercato complessiva del 39%, frutto di ben 24.383 immatricolazioni.

Analizzando i segmenti, il dominio è capillare:

Car Derived Van: quota al 47,6%, trainata dal successo intramontabile di Fiat Pandina Van e Citroën C3 Van .

quota al 47,6%, trainata dal successo intramontabile di e . Segmento compatti: quasi un furgone su due (49,3%) appartiene al Gruppo, con il Fiat Doblò che si conferma il preferito dai professionisti.

quasi un furgone su due (49,3%) appartiene al Gruppo, con il che si conferma il preferito dai professionisti. Segmento medi: una quota del 42,3% sostenuta dalle ottime performance del Fiat Scudo .

una quota del 42,3% sostenuta dalle ottime performance del . Large Van: il leggendario Fiat Ducato mantiene saldamente il trono, contribuendo a una quota di segmento del 38,6%.

A guidare la carica è il marchio FIAT Professional con oltre 15.000 unità, affiancato dalle solide performance di Citroën, Peugeot e Opel, che completano un’offerta capace di rispondere a ogni esigenza di carico e mobilità.

Fiat Professional TRIS: il Futuro è “Last Mile”

Ma la vera star del Padiglione Stellantis è stato senza dubbio il nuovo Fiat Professional TRIS, presentato per la prima volta al pubblico italiano. Questo veicolo, disponibile nelle versioni Pick Up e Cargobox, nasce con una missione precisa. Rivoluzionare le consegne dell’ultimo miglio.

Interamente elettrico (BEV) e disegnato dal Centro Stile Fiat in Italia, il TRIS combina un design ultraleggero a costi di gestione estremamente contenuti. Nonostante le dimensioni agili, non rinuncia alla sostanza. Offre pertanto un’autonomia di 90 km, una portata di oltre 350 kg e un’area di carico capace di ospitare un europallet standard. È la risposta concreta alle sfide delle zone a traffico limitato e della sostenibilità urbana.

CustomFit: l’abito su misura

E infine oltre alle novità di prodotto, Stellantis mette l’accento sulla personalizzazione attraverso il programma CustomFit. L’idea è semplice ma ambiziosa. Fornire veicoli “chiavi in mano" già allestiti in fabbrica o tramite una rete selezionata di oltre 600 partner globali.

Allo stand è stato possibile toccare con mano la versatilità di questa offerta attraverso esempi concreti:

il Peugeot E-Expert e il Citroën Berlingo attrezzati con doppio fondo e scaffalature per l’ordine in mobilità;

e il attrezzati con doppio fondo e scaffalature per l’ordine in mobilità; l’ Opel Movano L2H2 equipaggiato con box GRUAU;

equipaggiato con box GRUAU; il Fiat Doblò Crew Cab, dotato di una paratia mobile che massimizza la flessibilità tra trasporto passeggeri e merci.

Una rete al servizio del cliente

Da sottolineare che dietro il successo di Stellantis Pro One non c’è solo il prodotto, ma una presenza capillare sul territorio. Con 580 punti vendita e 2.400 officine autorizzate in Italia, la Business Unit garantisce che ogni professionista non venga mai lasciato solo, dalla fase d’acquisto fino alla manutenzione quotidiana. E questo fa sicuramente la differenza.