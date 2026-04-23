Garage Italia ridefinisce la Dolce Vita con la 500 Spiaggina MY26

Alla kermesse meneghina non poteva mancare un simbolo del Made in Italy che ha enfatizzato il legame con un passato dolcissimo. Alla Milano Design Week 2026 ha debuttato la nuova 500 Spiaggina MY26, frutto di un progetto creativo degli specialisti di Garage Italia Customs. La realtà fondata da Lapo Elkann nel 2015 è diventata un monumento alla passione per le auto, unendo artigianalità, innovazione e materiali di alta qualità.

Il progetto che ha riguardato la nuova 500 Spiaggina MY26 risulta molto esclusivo, adottando uno stile raffinato nella sua semplicità. Da una ricerca tecnica approfondita sono nate soluzioni all’avanguardia che esaltano l’identità del cliente. Garage Italia non si occupa solo di esemplari storici della Fiat ma anche di auto moderne e supercar iconiche. Garage Italia Customs ha puntato su una filosofia ben precisa: la customizzazione può trasmettere un quid in più alla personalizzazione estetica di leggende immortali. Il tuning si trasforma così in un linguaggio che trasmette, senza troppe parole, emozioni autentiche tangibili.

Esercizio di stile

I tecnici di Garage Italia si sono ingegnati nel creare una nuova Spiaggina MY26 che rappresentasse i concetti di sviluppo creativo, cura ed eccellenza nel pieno rispetto del patrimonio genetico della iconica Fiat 500. L’utilitaria che ha rivoluzionato il concetto di citycar diventa uno spazio espressivo di un pensiero legato al bello. L’elaborazione è stata rappresentata alla Design Week attraverso tre fasi, ognuna concepita per mostrare un volto diverso del modello leggendario.

Nata per il tempo libero, destinata prevalentemente all’uso estivo, nelle località turistiche la Spiaggina è diventata un simbolo della Dolce Vita. Inconfondibile con la sua conformazione priva di portiere e padiglione, sostituito da tendalino con centine o laminato amovibile, originava con materiali resistenti all’acqua. Partendo da quello spirito spensierato degli anni ’50 e ’60, gli specialisti di Garage Italia hanno attribuito alla nuova 500 Spiaggina MY26 un sapore più contemporaneo.

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Comfort in prima fila

Con interventi mirati per accrescere la comodità, la sicurezza e la praticità per i passeggeri, il progetto vanta un abitacolo più pratico. Il nuovo tunnel centrale presenta vani portaoggetti e soluzioni più funzionali, mentre la plancia ha un cluster digitale che aggiorna l’esperienza a bordo con tutte le info necessarie. I sedili in Polycore sono realizzati da Bonacina, i tessuti outdoor sono griffati Mariaflora e i tappetini nautici sono prodotti da Italdek.

Ospitata a Corso Como dal 21 al 26 aprile, ha preso vita la 500 Spiaggina realizzata per Palazzo Avino, storico hotel di lusso sulla Costiera. Si tratta di una one-off pensata per la nota struttura alberghiera, costruita per aggiungere quel carattere mediterraneo con l’opportuna raffinatezza outdoor. La vettura di color rosa si sposa perfettamente con lo scenario colorato della località campana. In Costiera Amalfitana con una raffinata finitura di matrice marina e una scatola pic-nic in legno artigianale non passerà inosservata. I turisti impazziranno per la trama ispirata all’edera e il volante bianco.