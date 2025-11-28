Nuova FIAT 500 ibrida arriva nelle concessionarie: Porte Aperte il 29 e 30 novembre

La nuova FIAT 500 Hybrid sta arrivando nelle concessionarie e per farla conoscere ai clienti, la casa automobilistica ha deciso di organizzare un Porte Aperte per il 29 e 30 novembre. In questa due giorni, sarà possibile vedere da vicino e provare la nuova citycar ibrida prodotta all’interno dello stabilimento di Mirafiori. FIAT punta molto sul successo di questo nuovo modello che abbiamo già avuto modo di provare e che oggi è offerto nelle versioni berlina e cabrio. Dall’inizio del prossimo anno sarà possibile ordinare anche la versione 3+1 che aggiunge una portiere posteriore per semplificare l’accesso all’abitacolo.

NUOVA FIAT 500 HYBRID, LE VERSIONI

Sotto al cofano della citycar troviamo il motore Mild Hybrid 3 cilindri di un litro di cilindrata in grado di erogare una potenza di 65 CV con cambio manuale a 6 marce. La velocità massima (modello berlina) arriva a 155 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono 16,2 secondi. La casa automobilistica propone la sua nuova 500 ibrida negli allestimenti POP, Icon e La Prima. A questi si aggiunge la speciale versione “Torino" già a listino e che è commercializzata nella sola versione berlina.

PREZZI E OFFERTA LANCIO

I prezzi? La nuova FIAT 500 Hybrid parte da 19.900 euro. Ecco il completo listino della citycar per il mercato italiano.

FIAT 500 Hybrid Pop: 19.900 euro

FIAT 500 Hybrid Torino: 20.900 euro

FIAT 500 Hybrid Icon: 21.400 euro

FIAT 500 Hybrid La Prima: 24.400 euro

FIAT 500 Hybrid Cabrio Icon: 24.400 euro

FIAT 500 Hybrid Cabrio La Prima: 27.400 euro

Per il lancio del nuovo modello, FIAT ha predisposto un’apposita offerta dedicata alla 500 Hybrid POP proposta al prezzo di 16.950 euro, in caso di rottamazione (veicolo fino ad Euro 4) e con finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Queste le condizioni economiche.