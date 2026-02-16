Leasys Rent&Buy: noleggio a lungo termine con valore futuro garantito

Leasys, società di noleggio a lungo termine partecipata al 50% da Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, presenta Rent&Buy, una nuova formula che segna l’evoluzione naturale di Noleggio Chiaro. L’obiettivo è dichiarato. Un posizionamento economico ancora più competitivo e condizioni commerciali cristalline. Niente clausole nascoste, nessuna sorpresa lungo il percorso. Solo un valore futuro garantito e un canone mensile che racchiude i principali servizi di mobilità.

La logica è semplice, quasi disarmante nella sua linearità. Rent&Buy consente di guidare un’auto nuova pagando un canone fisso mensile e, già al momento della firma, conoscere con precisione il prezzo di acquisto del veicolo al termine del noleggio. Una cifra stabilita fin dall’inizio, nero su bianco. A fine contratto il cliente decide: acquistare l’auto alle condizioni già definite oppure restituirla, senza vincoli, senza penali inattese.

Un canone tutto compreso, senza zone d’ombra

Il prodotto punta molto sulla trasparenza dei costi e sulla serenità gestionale. Nel canone mensile sono incluse le coperture assicurative RCA, furto e incendio, riparazione danni e copertura conducente. Non solo. Rientrano anche manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale e gestione amministrativa del veicolo. In sostanza, tutto ciò che serve per guidare senza pensieri, o quasi.

Rent&Buy si rivolge a privati e professionisti che vogliono sapere subito quanto spenderanno oggi e quanto (eventualmente) domani. La formula elimina l’incertezza legata al valore dell’usato e mette al riparo dalle oscillazioni del mercato. In un contesto in cui il controllo dei costi è diventato centrale, la proposta di Leasys promette un budget sempre sotto controllo e la tranquillità di non dover temere svalutazioni improvvise.

Libertà di scelta e valore futuro garantito

Un esempio concreto? Con Rent&Buy sarà possibile mettersi al volante di una Fiat 500 Hybrid Pop per 36 mesi e 45.000 km, con un anticipo di 7.075 euro IVA inclusa e un canone mensile di 243 euro IVA inclusa. Al termine del contratto? Semplice. Si potrà scegliere se acquistare l’auto a 11.580 euro IVA inclusa oppure restituirla.

Con questa formula, Leasys rafforza la propria visione di una mobilità semplice, accessibile e centrata sul cliente. Un modello che unisce trasparenza, flessibilità e competitività in un’unica soluzione pensata per rispondere alle esigenze reali del mercato. Senza giri di parole, senza complicazioni inutili: guidare oggi, decidere domani.