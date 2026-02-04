Offerta FIAT 500 ibrida, con finanziamento da 99 euro al mese. Cosa c'è da sapere

La nuova FIAT 500 ibrida è arrivata da poco sul mercato e la casa automobilistica scommette molto sul successo di questo modello che avrà anche il compito di garantire un futuro allo stabilimento di Mirafiori che finalmente potrà contare su di un importante aumento di produzione dopo anni di difficoltà. La citycar nasce sulla piattaforma adattata della FIAT 500 elettrica e sostanzialmente ne riprende anche il design. Per tutto il mese di febbraio 2026, la nuova FIAT 500 ibrida è in offerta. In caso di rottamazione e di finanziamento sarà possibile portarla a casa con rate da 99 euro. Cosa prevedono le condizioni economiche della promozione di FIAT? Andiamo a scoprirle.

FIAT 500 IBRIDA: CARATTERISTICHE

Prima ricapitoliamo brevemente le principali caratteristiche della nuova FIAT 500 ibrida. La citycar misura 3,63 metri lunghezza x 1,68 metri larghezza x 1,53 metri altezza, con un passo di 2,32 metri. Per il bagagli a disposizione ci sono 185 litri. Sotto al cofano troviamo un motore Mild Hybrid 3 cilindri di 1 litro di cilindrata in grado di arrivare ad erogare 65 CV abbinato ad un cambio manuale a 6 marce. La velocità massima arriva a 155 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono 16,2 secondi. I prezzi partono da 19.900 euro dell’allestimento POP, quello dell’offerta. Ricordiamo che la versione base non dispone di un infotainment ma solamente di un supporto per smartphone.

L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO, RATE E INTERESSI

In caso di rottamazione di un veicolo omologato fino ad Euro 4, FIAT riconoscerà uno sconto di 2.450 euro. Scegliendo il finanziamento, arriverà un ulteriore bonus di 1.500 euro. Sommandoli, il prezzo della FIAT 500 Hybrid POP 1.0 65 CV scende a 15.950 euro. Con un anticipo di 5.063 euro, la citycar si potrò comprare con rate da 99 euro.

Da 15.950 euro con finanziamento e rottamazione

Anticipo 5.063 euro

35 rate da 99 euro

Rata Finale di 11.284 euro

TAN (fisso) 8,99% – TAEG 12,44%

Di seguito le complete condizioni economiche come da sito FIAT.

Anticipo 5.063 euro – Importo Totale del Credito 11.157,78 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 €. Importo Totale Dovuto 14.777,38 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 3.069,72 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 28,88 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 99 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) di 11.283,5 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 8,99%, TAEG 12,44%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

Da evidenziare i tassi non certamente contenuti che portano ad avere interessi di oltre 3.000 euro nell’arco di 3 anni.