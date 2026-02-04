Cerca

McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition, 10 esemplari per celebrare il titolo in F1

McLaren celebra il decimo titolo Costruttori di Formula 1 con la nuova Artura Spider MCL39 Championship Edition: solo 10 unità

Filippo Vendrame
Pubblicato il 4 feb 2026

La stagione 2026 di Formula 1 sta per iniziare con nuove sfide per i team alle prese con il nuovo regolamento che ha rivoluzionato le monoposto. Per celebrare i successi del 2025, McLaren ha svelato l’esclusiva Artura Spider MCL39 Championship Edition. Ne saranno realizzate solamente 10 unità per celebrare la vittoria del decimo Campionato Mondiale Costruttori grazie ai risultati ottenuti dalla monoposto MCL39 con alla guida Norris e Piastri.

UNA LIVREA SPECIALE

McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition è stata sviluppata attraverso il programma di personalizzazione McLaren Special Operations. La sportiva si caratterizza per una speciale livrea che riprende quella della monoposto guidata lo scorso anno da Norris e Piastri e si compone di un mix delle tinte Onyx Black e Myan Orange. La nuova livrea dipinta a mano viene esaltata dal Black Pack e dai cerchi in lega Super-Lightweight Dynamo a 10 razze in Gloss Black. I cerchi in lega mettono in risalto l’impianto frenante che è dotato di pinze freno di colore Myan Orange con loghi McLaren neri. Troviamo anche i terminali di scarico Sports Exhaust con finitura Stealth.

Anche l’abitacolo è stato personalizzato. Sui poggiatesta dei sedili è stato ricamato il numero 10, mentre sul volante sono presenti finiture in Myan Orange. Su ogni esemplare sarà presente all’interno una targhetta celebrativa che identifica l’esclusività di questa serie limitata. La personalizzazione dell’abitacolo continua con sedili Performance in pelle Nappa e Alcantara neri con dettagli in Vision Orange, oltre a battitacco in carbonio con le firme ai piloti McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri.  Inoltre, ogni Artura Spider MCL39 Championship Edition sarà equipaggiata con una placca Custom Track Record nel vano bagagli, che elenca le vittorie, le pole position e i giri più veloci ottenuti dalla McLaren nel 2025. 

Per il resto, si tratta della McLaren Artura Spider MCL39 che già conosciamo e che offre un V6 biturbo di 3 litri ibrido Plug-in da 700 CV. Sportiva in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3 secondi e di raggiungere una velocità massima di 330 km/h.

