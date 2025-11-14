McLaren Project Viva: edizione speciale della 750S ispirata a Las Vegas

Con il prossimo Gran Premio di Las Vegas alle porte, McLaren Automotive ha presentato Project Viva, una 750S unica nel suo genere, al quale ha lavorato la divisione del marchio dedicata alla personalizzazione: McLaren Special Operations (MSO).

Project Viva, rifacendosi all’energia e allo spettacolo che da sempre contraddistinguono Las Vegas, celebra lo spirito di innovazione, ambizione e prestazione che definisce sia McLaren che la città del Gran Premio stessa. Si tratta di un lavoro con cui MSO vuole rappresentare la sua capacità di trasformare emozioni e luoghi in design attraverso un’artigianalità meticolosa e dipinta a mano.

Con questa commissione, la McLaren 750S diventa una testimonianza delle grandi capacità di MSO, mostrando come questa divisione trasformi i desideri e la creatività di un cliente in una vera e propria opera d’arte su quattro ruote. La “città delle luci" viene reinterpretata attraverso una lente monocromatica, adottando un approccio inatteso in un luogo definito da neon e colori; ennesima testimonianza della filosofia del brand di sfidare le convenzioni.

L’intento è quello di ricreare l’architettura e l’atmosfera di Las Vegas tramite linee monocromatiche dipinte a mano. La livrea “Sketch in Motion" cattura il movimento e il carattere della città e ogni elemento contribuisce ad una narrazione più ampia che intreccia anche il patrimonio di design e corse di McLaren.

La livrea di Project Viva si compone di vernici su misura MSO che includono Muriwai White e Vegas Nights, un nuovo colore MSO sviluppato appositamente per questa commissione.

La finitura nero profondo è impreziosita da delicate micro-sfumature di ciano, magenta e verde, create per evocare il tipico bagliore dei neon di Las Vegas al calare della notte. Ogni tratto, tonalità e texture è frutto di una scelta mirata, diventando parte di una narrazione espressa attraverso il design – una dimostrazione di come MSO dia forma alle idee e all’ispirazione ancor prima che all’estetica pura.

Per aggiungere un tocco personale, i piloti del Team di McLaren di Formula 1 Lando Norris e Oscar Piastri hanno contribuito con dettagli applicati a mano, ulteriore celebrazione dell’impegno di McLaren Racing verso l’alta prestazione dentro e fuori la pista.

Il direttore di McLaren Special Operations (MSO), Jonathan Simms, ha dichiarato:

Project Viva incarna l’essenza di McLaren Special Operations: superare le convenzioni per creare qualcosa di profondamente personale. Qui artigianalità e identità si fondono, trasformando qualsiasi ispirazione in una storia di design. Ogni progetto nasce dalla combinazione di visione e maestria, dando vita ad un’auto che esprime davvero ciò che l’ha ispirata. Che derivi dal marchio o dalla passione del cliente, MSO trasforma le idee in qualcosa di unico e significativo.

La McLaren 750S Project Viva sarà esposta al McLaren Experience Centre all’interno del Wynn Las Vegas Hotel dal 13 al 20 novembre, prima del Gran Premio di Las Vegas.